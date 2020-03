Eleonora Daniele, il messaggio di Al Bano a Storie Italiane

editato in: da

Al Bano ospite a Storie Italiane, in collegamento da Cellino San Marco, ha voluto mandare un messaggio speciale a Eleonora Daniele e al suo pubblico.

Il cantante più volte ha parlato della situazione difficile che il nostro Paese sta vivendo in questo momento e ha voluto lanciare un appello a tutti gli italiani, proprio attraverso la trasmissione di Rai 1 condotta dalla Daniele: “Auguro tutto il bene possibile a noi italiani, restate a casa, facciamo quello che bisogna fare per sconfiggere questo male incredibile e invisibile che attacca senza preavviso”.

Al Bano prosegue spronando tutti a seguire alla lettera le indicazioni dei medici per uscire al più presto dall’emergenza: “Dobbiamo unirci e seguire i comandamenti che i medici ci hanno dato, dobbiamo eseguire alla lettera per poter sconfiggere il Coronavirus“.

Il cantante si trova nella sua tenuta di Cellino San Marco e spiega ai microfoni di Storie Italiane come sta vivendo questo momento difficile, ribadendo che nella sua famiglia si rispettano le regole: “In famiglia rispettiamo le regole. Siamo chiusi come si dice tra casa e chiesa, facendo la giusta ginnastica ogni giorno”.

Poi si rivolge direttamente a Eleonora Daniele, in dolce attesa di una bimba che si chiamerà Carlotta: “Appena nasce la piccolo voglio essere presente, devo esserci come è successo col tuo matrimonio”. La presentatrice aveva annunciato la sua prima gravidanza a gennaio, proprio durante la trasmissione. C’è da scommettere che Al Bano manterrà la promessa.

Il cantante ha poi concluso il suo messaggio, ribadendo la necessità di rispettare le regole: “Sono diventato anch’io paziente come tutti gli italiani, c’è qualche furbetto che non ha capito forse l’importanza del momento. Bisogna rispettare le regole che ci dettano quotidianamente perché siamo in una perfetta Terza Guerra Mondiale e il nemico è unico per tutti noi”.

Prosegue: “Ho letto che ogni 100 anni arriva un virus, bisogna stare attenti a questi periodi che arrivano e ci trovano sempre impreparati”. E poi arriva l’invito: “Riunirsi mentalmente per aggredire noi il virus e non l’opposto”.

Storie Italiane in questi giorni si allunga, prendendo il posto della Prova del Cuoco. Lo show condotto da Elisa Isoardi è stato momentaneamente sospeso per permettere alla trasmissione di Eleonora Daniele di informare costantemente il pubblico sull’emergenza in corso.