Eleonora Daniele sposa Giulio Tassoni, Al Bano canta alle nozze

È arrivato il grande giorno, per Eleonora Daniele: poche ore fa è convolata a nozze con l’imprenditore Giulio Tassoni, durante una splendida cerimonia che ha visto partecipare tanti ospiti vip.

La conduttrice di Storie Italiane è riuscita finalmente a pronunciare il fatidico sì, dopo ben 16 anni di fidanzamento. Lei e il suo compagno si sono sposati presso la suggestiva cornice della Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, nel cuore di Roma. Eleonora, con un bellissimo abito bianco e un lungo velo tra i capelli, era davvero incantevole al fianco del suo neo marito. Durante la cerimonia, una sorpresa davvero fantastica: Al Bano Carrisi, presente tra gli invitati, si è alzato e ha intonato l’Ave Maria in onore degli sposi.

Le prime notizie sul matrimonio sono arrivate da alcuni degli ospiti vip che hanno festeggiato la Daniele e suo marito. Come ad esempio il conduttore Beppe Convertini – che solo pochi giorni fa è stato protagonista di una puntata di Storie Italiane – e la splendida Samantha De Grenet. Inoltre, hanno partecipato anche Riccardo Fogli e sua moglie Karin Trentini, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, Maria Grazia Cucinotta con il marito Giulio Violati.

Eleonora Daniele aveva annunciato le nozze lo scorso anno, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Finalmente ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”. Ma non aveva rivelato la data scelta per il matrimonio. La coppia ha un lungo passato insieme: 16 anni di fidanzamento, di cui 5 di convivenza. Di nozze si era già parlato diversi anni fa, ma l’improvvisa morte del fratello di Eleonora aveva fatto scivolare in secondo piano tutto il resto. Per la conduttrice, la scomparsa di Luigi è stata molto dolorosa e, per superare la tragedia, ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro.

A darle sostegno in uno dei momenti più difficili della sua vita è stato proprio Giulio Tassoni, l’uomo che aveva conosciuto nel lontano 2003 e del quale si è perdutamente innamorata. Il neo marito della Daniele è un imprenditore che lavora in ambito farmaceutico e vanta nobili origini, appartenendo alla famiglia dei conti Tassoni di Niviano. I due si sono conosciuti una sera durante un party al Piper, a Roma, dove sono stati presentati da un amico in comune. Non si sono più lasciati, e tanti anni dopo sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore.