Eleonora Daniele, la foto dolcissima su Instagram del primo Natale da mamma

Un’immagine dolcissima, piena di emozione e di amore, è quella che la conduttrice Eleonora Daniele ha voluto condividere con i suoi numerosi fan sul suo profilo Instagram.

Uno scatto semplice, ma che racchiude tutta la gioia che si prova vivendo le prime feste con i propri figli. Nell’immagine Eleonora Daniele si mostra mentre tiene in braccio la figlia Carlotta di sette mesi, la piccola infatti è nata il 25 maggio del 2020. Nello sguardo della conduttrice si può notare tanta felicità. Ad accompagnare la dolcissima fotografia poche parole ma pregne di significato: “Auguri felici a tutti di Buon Natale da me e Carlotta” accompagnate dall’hashtag “il suo primo Natale”. E i numerosi follower della conduttrice hanno risposto con tantissimi like e commenti per questi auguri pieni di affetto. Ma non solo, a commentare e i ricambiare gli auguri, anche diversi colleghi del mondo dello spettacolo.

Carlotta è la primogenita di Eleonora, nata dall’amore con il marito Giulio Tassoni. La coppia, insieme da 16 anni, è convolata a nozze il 14 settembre del 2019. Pochi mesi dopo la conduttrice ha raccontato che la famiglia si sarebbe allargata, lo aveva fatto proprio durante una puntata di Storie Italiane affermando, senza nascondere la commozione: “Mi chiedete sui social se sono incinta e volevo essere io a dirlo. Sì, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione. Per me era un grande desiderio che sta diventando realtà”.

L’annuncio della nascita, poi, era stato fatto dalla conduttrice attraverso la sua pagina Instagram: in quella occasione aveva condiviso una foto in cui si vedeva la manina della piccola stretta alla sua e accompagnando il tutto con tenere parole piene di gioia: “Eccoti qui amore mio. È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”.

La presentatrice, dopo uno stop di tre mesi, a settembre è tornata al lavoro al timone di Storie Italiane, trasmissione che conduce dal 2013 su Rai 1.