Eleonora Daniele e il dolore per la morte del fratello: “Era come un figlio per me”

editato in: da

Eleonora Daniele si commuove a Storie Italiane e mostra il grande dolore per la morte del fratello. Luigi era affetto da autismo e quando è venuto a mancare aveva solo 44 anni. L’uomo da tempo viveva in una struttura specializzata a Padova e aveva un rapporto bellissimo con la conduttrice che, ogni volta che poteva, andava a trovarlo per stare con lui.

Un legame molto forte che si è spezzato nel 2015 quando Luigi è morto improvvisamente. Eleonora Daniele non ha mai superato quella perdita che per lei è stata enorme e impossibile da spiegare. Nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane, la presentatrice Rai ha ospitato Lory Del Santo. La showgirl ha ripercorso i drammi della sua vita, in particolare la morte del primogenito Connor e quella di Loren, avvenuta appena un anno fa.

Due perdite terribili che Lory ha affrontato con grande coraggio. “Io ho avuto un lutto – ha spiegato la Daniele -. Mio fratello è morto quattro anni fa. Ogni giorno che passa, dentro di me c’è qualcosa che io non supero – ha confessato -. Non riesco a farmene una ragione. Mio fratello era come un figlio per me. Quando ascolto queste tue parole, mi faccio forza. Ti ringrazio”.

Lo scorso marzo Eleonora era tornata a parlare del fratello a Domenica In, esprimendo ancora una volta il suo grande dolore per la perdita. “Luigi era mio fratello, un ragazzo autistico, più grande di me di sei anni – aveva raccontato -. Quando lui se n’è andato per me è cambiato tutto, come se a un certo punto io fossi rimasta senza vita. Come si fosse fermato il tempo”.

“Da quando sono nata – aveva spiegato a Mara Venier – mi chiedo perché sia successo a lui e non a me, perché a lui sia stato tolto il modo di poter comunicare e a me è stato dato. Mi sono chiesta perché non sia stata punita io. Probabilmente è Dio che decide e probabilmente faccio questo mestiere per poter dare voce a persone come lui che non ce la facevano”.