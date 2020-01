Eleonora Daniele, la dedica su Instagram alla figlia in arrivo: “Non so se ti resisterò”

editato in: da

Nonostante sia sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata, questa volta Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le emozioni e ha affidato a un dolce messaggio su Instagram tutta la sua felicità per la nuova vita che sta per nascere dal suo grembo.

Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web, per la tenerezza che esprimono.

La conduttrice è in dolce attesa della sua primogenita, una femminuccia che si chiamerà Carlotta. Questo fantastico viaggio è appena a metà, ma il desiderio di conoscere la piccola è già enorme.

Eleonora ha condiviso con i suoi fan l’immensa gioia per l’avventura che sta vivendo, rivelando tra l’altro di aver iniziato a sentire i primi movimenti della sua bimba. “L’attesa di conoscerti… sento che anche tu scalpiti qui dentro” – ha confessato su Instagram, a didascalia di una foto in cui si intravede il pancino.

“Chissà che carattere avrai, e quanto sarai bella… È un’emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò”. Quella della Daniele è una vera e propria dedica d’amore, che ha fatto emozionare i suoi fan.

Sono in tantissimi ad essersi congratulati con lei per la gravidanza e per le parole tenerissime che ha condiviso online, tra cui molte star come Simona Ventura e Samantha De Grenet.

La piccola Carlotta è la prima figlia per Eleonora Daniele e per suo marito, l’imprenditore Giulio Tassoni. Insieme ormai da oltre 15 anni, i due sono convolati a nozze solo lo scorso settembre 2019.

E poco dopo è arrivata la lieta novella, che suggella un amore bellissimo tale da sembrare uscito da una favola. La stessa conduttrice aveva rivelato di essere incinta in diretta tv, al termine di una puntata di Storie Italiane, lasciando tutti senza fiato.

Nei giorni seguenti, ospite di Domenica In, si è lasciata andare a qualche dettaglio in più su questa splendida novità.

“Pensavo di non farcela più, tanto lavoro, tante cose” – aveva spiegato la Daniele, che a 43 anni non era ancora diventata mamma. “Ma ci sono riuscita”.

I primi mesi non sono stati facilissimi, a causa delle nausee gravidiche che le hanno causato qualche fastidio. Eppure Eleonora non si è mai fermata e oggi, superati i momenti più delicati, può finalmente godersi il pancino che lievita sempre più.