Eleonora Daniele annuncia il ritorno in tv e parla della figlia Carlotta. La conduttrice di Storie Italiane è pronta a rimettersi al lavoro dopo la nascita della sua primogenita, frutta dell’amore per il marito Giulio Tassoni. La 44enne manca dal piccolo schermo dallo scorso maggio quando ha dato alla luce Carlotta. Per tre mesi si è dedicata alla bambina, ma presto sarà di nuovo sotto i riflettori, da grande professionista qual è.

Il suo programma, Storie Italiane, andrà in onda in diretta. Eleonora passerà molto tempo negli studi televisivi e a prendersi cura della figlia sarà una tata fidata che resterà a casa con lei. Una scelta fatta per non esporre Carlotta a qualsiasi tipo di pericolo in un periodo così delicato come questo, segnato dal Coronavirus. “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova – ha spiegato la Daniele a Di Più Tv -. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina. Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai, sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra”.

“Sono davvero felice. A volte mi chiedo se sia un sogno – aveva confessato la Daniele qualche tempo fa -. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera”. Lo scorso gennaio, la conduttrice aveva confermato di essere incinta. Un sogno, quello di un figlio, che lei e il marito Giulio Tassoni accarezzavano da tempo. La coppia si è sposata nel settembre del 2019 dopo 16 anni di fidanzamento e una love story protetta dai gossip. “Mi chiedete sui social se sono incinta e volevo essere io a dirlo – aveva detto la conduttrice durante una puntata di Storie Italiane, senza nascondere la commozione -. Sì, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione. Per me era un grande desiderio che sta diventando realtà”.