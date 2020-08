Eleonora Brigliadori attacca Alba Parietti: la dura replica su Instagram

editato in: da

Eleonora Brigliadori attacca Alba Parietti e lei replica duramente su Instagram. La showgirl, tornata da poco dalle vacanze a Ibiza, è finita nel mirino dell’ex showgirl. Su Facebook la Brigliadori ha attaccato senza mezzi termini la conduttrice, accusandola di non ragionare a causa della troppa chirurgia estetica. “Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito di danneggiare il cervello quello che succede – si legge sul profilo della presentatrice – pur di finire su un giornaletto che starebbe bene solo al cesso dove si compie la sua vera funzione”.

Il post durissimo è stato ripreso e commentato dalla Parietti. “A chi mi chiede cosa penso delle dichiarazioni della Brigliadori – ha scritto su Instagram -, rispondo che provo molta pena da tempo per questa donna, provo dispiacere, amarezza e compassione perché qualcuno che le vuole bene dovrebbe occuparsi di impedirle di sproloquiare e occuparsi del suo fragile stato mentale. La conosco da 40 anni – ha aggiunto la showgirl -, non agirò per vie legali, ne risponderò perché provo disagio per lei per la volgarità con la quale si esprime su temi delicati, oggi come in passato”.

“Provo imbarazzo nel leggerla e sconcerto- ha spiegato la Parietti -, tuttavia è una persona che ha bisogno di aiuto e mi fa grande compassione e tenerezza. Non ho niente altro da aggiungere. È tutto molto triste e avvilente”. In un altro post la Parietti è tornata sull’argomento, affermando che non ricorrerà alle vie legali contro Eleonora Brigliadori. “Una storia triste – ha scritto -. Non posso querelarla perché mi fa una pena infinita. Ma qualcuno si occupi di questa persona che da anni purtroppo non trova pace. Trovo più avvilenti e volgari i suoi sostenitori che non hanno pudore nel cavalcare i deliri di una persona che palesemente delira e non sta affatto bene. Infinita compassione e dispiacere”.

Già in passato la Brigliadori era finita al centro delle polemiche per via della sua posizione sul controverso metodo Hamer e per gli attacchi contro Nadia Toffa con cui si era scontrata durante un servizio delle Iene. Il post durissimo della conduttrice, scritto mentre la giornalista lottava contro il tumore, aveva causato la sua immediata sospensione dal cast di Pechino Express.