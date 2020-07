Elena Sofia Ricci, teneri auguri a Franca Valeri su Instagram: l’omaggio che emoziona

editato in: da

Cento di questi giorni, si usa dire quando si festeggiano i compleanni. E in effetti per Franca Valeri sono state davvero cento le ricorrenze della sua nascita. L’attrice, punto di riferimento del cinema italiano, ha compiuto 100 anni tondi. E a farle un tenerissimo omaggio è stata un’altra attrice magistrale: Elena Sofia Ricci.

Le due hanno collaborato diverse volte nel corso degli anni, ma la splendida Elena Sofia ha deciso di condividere con i suoi fan su Instagram degli scatti iconici. Si tratta di alcuni momenti catturati durante le riprese di Caro Maestro, serie tv andata in onda tra il 1995 e il 1996.

Per chi se la fosse persa ai tempi (o per chi è troppo piccolo per ricordarlo), la Valeri interpretava allora il ruolo della bidella Elvira Piersanti, che riusciva a guidare e consigliare Elisa Terenzi (Elena Sofia Ricci) nella sua storia con Stefano Giusti (Marco Columbro). La Valeri e la Ricci erano affiatate e complici sul set, e la serie tv fu un successo.

Adesso, in occasione dei 100 anni della Valeri, la Ricci ha mostrato le immagini inedite che le vedono l’una accanto all’altra. In alcune c’è anche la figlia della Ricci, Emma Quartullo, con cui la Valeri gioca teneramente. A questi scatti, Elena ha allegato delle parole di affetto e stima verso la grande attrice:

Vicino a un genio che oggi compie 100 anni, c’era una ragazzina… una ragazzina molto fortunata! Auguri Franca! Attrice, autrice moderna … libera!! Unica!! Grazie… grande privilegio averti incontrato nella mia vita.

Le parole di Elena Sofia Ricci si uniscono a un coro di auguri affettuosi per l’ex Signorina Snob. Non è soltanto l’attrice di Che Dio ci aiuti a provare nei confronti della Valeri un affetto estremo e incondizionato: lei, che ha attraversato un secolo, è diventata non solo un modello per tutte le attrici grazie alla sua versatilità e alla sua indiscutibile bravura, ma per tutte le donne grazie al suo piglio inimitabile e alla sua graffiante ironia.

Comica per passione, attrice per definizione ed esempio di libertà e autoironia, Franca è ciò che tutti vorrebbero diventare: una donna che ha vissuto e vive ogni giorno con il sorriso sulle labbra e la voglia di scoprire qualcosa di più.