Elena Sofia Ricci in bikini bianco a 57 anni incanta Instagram

Elena Sofia Ricci splendida in bikini

Elena Sofia Ricci ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in bikini bianco.

L’attrice fiorentina, che lo scorso 29 marzo ha compiuto 57 anni, si diverte a nuotare nel mare, in stile sirenetta. Si rilassa tra le onde sfoggiando un fisico perfetto che lascia tutti senza fiato: pancia piatta, vita sottile, gambe toniche. La Ricci giustifica la sua silhouette con ironia, scrivendo su Instagram:

l’acqua…. 💦quell’elemento nel quale ti senti leggera e… magra !!!!😂😂😂

Ma in realtà a stregare i fan è la sua “bellezza vera“, come si legge tra i commenti della sua pagina social. Esattamente come per Vanessa Incontrada, Elena Sofia Ricci piace tanto perché è una donna come tutte e non ha bisogno di trucchetti e ritocchini per sedurre. Anzi, non disdegna di posare senza make up per una foto in primo piano, scattata dall’alto, che oltre a esaltare lo sguardo e il dolce sorriso, mette in evidenza il magnifico décolleté.

I follower si precipitano a farle i complimenti:

Oddio😍 ma quanto sei bella?

E ancora:

Di una bellezza disarmante!!!!!💖

Tutti concordi nel ritenere che la Ricci è in gran forma e che per lei il tempo sembra non essere passato:

Sei rimasta così come ti ricordavo dai tempi di “Caro maestro”! Sempre una bellissima donna! Complimenti!! 😄😃

Lo scorso luglio Elena Sofia Ricci era impegnata nelle riprese della nuova fiction, Vivi e lascia vivere, mentre non è chiaro se e quando la rivedremo nei panni della famosissima Suor Angela, protagonista della serie Che Dio ci aiuti.