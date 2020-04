Elena Sofia Ricci debutta sul set con la figlia Emma in Vivi e lascia vivere

editato in: da

Elena Sofia Ricci torna in tv con una nuova fiction, Vivi e lascia vivere, che la vedrà impegnata nelle vesti di mamma in un intricato dramma familiare. Con lei sul set c’è anche la figlia Emma Quartullo, al suo debutto televisivo per la prima volta in un ruolo importante.

La giovane Emma ha solamente 24 anni, ma ha già dato prova di un’incredibile amore per la recitazione e di un grande talento. Nata nel 1996 dalla relazione di Elena Sofia Ricci con l’attore Pino Quartullo, la ragazza ha già alle spalle un percorso formativo piuttosto interessante: dalla Laurea al DAMS a vari corsi di recitazione, incluse alcune esperienze come aiuto regista e sceneggiatrice per due cortometraggi. Emma ha debuttato nel 2017 con una particina in un episodio di Don Matteo, ma è con la fiction Vivi e lascia vivere che finalmente ha trovato la sua dimensione artistica.

La nuova serie tv targata Rai andrà in onda a partire dal prossimo 23 aprile. Racconta di Laura, una donna impegnata in una monotona vita familiare che si ritrova all’improvviso a dover fare i conti con la perdita del lavoro e la tragica morte del marito. Dal suo passato, però, emerge qualcosa di misterioso. Elena Sofia Ricci, una delle attrici più apprezzate della televisione italiana, torna alla ribalta proprio nel ruolo di Laura, e accanto a lei c’è la primogenita Emma. La ragazza interpreta Laura da giovane, una bellissima sorpresa per tutti coloro che non la conoscevano ancora.

La Ricci, in un’intervista al settimanale Oggi, ha rivelato tutto il suo entusiasmo per questo splendido esordio della figlia: “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona”. E a quanto pare la giovane si è dimostrata subito una scelta azzeccata per un personaggio così complesso: “Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”.

Emma Quartullo si prospetta così una delle giovani promesse della televisione italiana, e siamo sicuri che presto la vedremo in qualche altro importante progetto, magari addirittura al cinema. Elena Sofia Ricci, dal suo canto, si sta preparando per una nuova stagione di Che Dio ci aiuti, che dovrebbe andare in onda il prossimo anno.