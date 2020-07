Elena Santarelli: le tenere parole per il marito e il figlio Giacomo su Instagram

editato in: da

Elena Santarelli ha dedicato al marito e al figlio delle parole dolcissime: la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram ciò che pensa del suo compagno di vita Bernardo Corradi, descrivendo quanto sia un bravo padre per il loro Giacomo.

Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto, lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!

La dedica è accompagnata da una foto dove sono stati immortalati Bernardo e Giacomo – detto Jack – mentre giocano spensierati a calcio nella suggestiva spiaggia di Sabaudia, città del litorale laziale. Insieme alla piccola Greta, la secondogenita di 4 anni, la famiglia si è concessa una tranquilla giornata al mare.

Il post ha ricevuto oltre 82.000 like e diversi commenti nei quali gli ammiratori della Santarelli si sono detti contenti per la serenità che tutta la famiglia della showgirl ha avuto modo di ritrovare: d’altronde, non è da poi molto tempo che Elena, Bernardo e Giacomo e Greta hanno superato un momento difficile della loro vita.

Ricordiamo – infatti – che Jack, che ora ha 11 anni, ha dovuto combattere contro la leucemia per ben tre anni. La terribile diagnosi è arrivata nel 2017 e da allora Elena non ha mai smesso di combattere accanto a Giacomo, raccontando la loro battaglia sui suoi social e nel libro Una mamma lo sa, pubblicato dalla showgirl nell’autunno 2019.

Così facendo, Elena ha avuto modo di raccogliere fondi per il progetto Heal che sostiene la ricerca e le cure dei tumori cerebrali infantili, aiutando molte mamme che si sono trovate nella sua stessa situazione.

La malattia di Giacomo, stando a quanto riportato da Il Giornale, ha avuto delle ripercussioni sul rapporto di Elena e Bernardo, tanto che i due si sono allontanati per un po’:

Subito dopo la scoperta del tumore, per qualche settimana io e Corrado ci siamo allontanati. Ognuno voleva vivere il dolore a modo suo, poi però abbiamo combattuto insieme. Io sono stata spesso nervosa, intrattabile, ma mio marito è stato bravo a sopportarmi.

Proprio per questo, la dedica di Elena al marito acquista un ulteriore valore: per lei, Bernardo non è solo un ottimo padre, ma anche un uomo sul quale ha potuto contare nei momenti difficili, nonostante tutto.

Giacomo ora sta bene, e il peggio è passato: non ci resta che augurare un prospero futuro a tutta la famiglia della showgirl, ringraziandola per essere stata vicina a tante famiglie che si sono trovate nella sua stessa situazione.