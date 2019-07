Elena Santarelli racconta il tumore di Giacomo e commuove

editato in: da

Elena Santarelli torna a raccontare la battaglia del figlio Giacomo contro il tumore in una lunga intervista a Paola Perego.

Forte e coraggiosa, la showgirl negli ultimi anni ha combattuto una dura lotta contro il male che aveva colpito il figlio. La sua vita è cambiata per sempre quando i medici le hanno annunciato che Jack aveva un cancro al cervello. Da quel momento è iniziato un percorso di cura che ha richiesto grande coraggio e forza di volontà in cui Elena non ha mai perso la positività e la voglia di aiutare il suo bambino.

Oggi, finalmente, Giacomo ha sconfitto il tumore e la Santarelli può tornare a sorridere. Ospite di Non disturbare, il programma condotto da Paola Perego in seconda serata, la modella di Latina ha raccontato i momenti più duri nella lotta contro la malattia e la volontà di guardare in faccia il suo nemico.

“È come se si stesse giocando una partita di calcio – ha raccontato Elena a Paola Perego -. Il primo tempo l’abbiamo superato, ora ci sono tantissimi piccoli tempi supplementari da vincere. Questo – ha specificato – vuol dire che: ok, hai finito di fare tutte le terapie e sei completamente pulito da cellule tumorali, i dottori hanno detto che sei in ‘follow-up’, ma per i prossimi 5 anni e per altri anni seguiranno dei controlli”.

La Santarelli ha parlato a lungo del figlio, raccontando il modo in cui gli ha svelato che aveva un tumore. “Non gli ho detto che la malattia portasse a gravi conseguenze – ha rivelato – perché innanzitutto non me l’ha mai chiesto e poi perché un bambino non può andare a dormire con questo pensiero”.

Ora il peggio sembra passato ed Elena, dopo la guarigione di Giacomo, è volata a New York insieme a Jack, alla figlia Greta e a Bernardo Corradi. Nonostante ciò niente sarà più come prima e lei lo sa bene: “Spesso quando lo guardo mi vengono in mente tante cose – ha confessato -, bisogna metabolizzare anche perché la ripresa alla vita normale è molto lenta. Ci vuole del tempo”.