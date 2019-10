Elena Santarelli, un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo

editato in: da

Elena Santarelli ha deciso di scrivere un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo e la sua battaglia contro il male.

Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae la copertina del libro, intitolato: “Una mamma lo sa”. L’intero ricavato delle vendite, come ha spiegato lei stessa, verrà devoluto a Progetto Heal, l’associazione con cui la modella collabora da tempo e che si occupa di bambini malati di tumore.

“La vita è strana e lo so bene – ha svelato Elena su Instagram -. Non avrei mai pensato di scrivere un libro, soprattutto con questo tema”. La battaglia della Santarelli contro il male è iniziata circa due anni fa quando ha scoperto per la prima volta che suo figlio aveva il cancro. Dopo lo shock iniziale la showgirl ha mostrato una forza straordinaria ed è rimasta sempre accanto a Jack senza mai perdere il sorriso e la speranza.

Su Instagram, Elena ha raccontato il percorso di cura intrapreso dal piccolo, cercando anche di raccogliere fondi a favore della ricerca. Il suo modo di affrontare la malattia è stato un esempio per tanti e la sua forza è stata fondamentale per la guarigione di Jack.

“Negli ultimi 2 anni ho finto davanti a tutti, ma non ho mai finto con me stessa davanti allo specchio – ha svelato la showgirl -, poi chissà perché avevo il timore di mostrare la mia fragilità materna, in fondo ogni mamma vuole proteggere il proprio figlio, questa recita l’ho pagata a duro prezzo e grazie a questo libro ho tirato fuori tutto senza filtri, ci sono capitoli forti e altri più leggeri, ma credo che il linguaggio del cuore sia il più vero”.

“Questo vuole essere un libro di speranza – ha aggiunto Elena -, perché noi abbiamo visto la luce (senza mai dimenticare chi non ha potuto vederla questa luce) il tumore non può vincere sempre. L’intero ricavato del libro andrà a Progetto Heal, non una parte, ma tutto il ricavato e le royalties”.

Con i soldi raccolti grazie alla vendita del libro, la Santarelli spera di aiutare Heal ad acquistare il simulatore per la neurochirurgia pediatrica all’ospedale Bambin Gesù di Roma e di “essere di aiuto a qualche mamma e papà che si trovano nella mia stessa condizione”.