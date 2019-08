Elena Santarelli attaccata su Instagram per la malattia del figlio: lo sfogo

editato in: da

Elena Santarelli perde la pazienza e, dopo l’ultimo attacco su Instagram, si sfoga rispondendo a tono ad un hater.

La modella di Latina sta tornando alla vita di tutti i giorni dopo aver attraversato un periodo piuttosto difficile, segnato dalla malattia del figlio Giacomo. Era il 2018 quando Elena aveva confessato su Instagram di aver ricevuto “la diagnosi che nessun genitore vorrebbe ascoltare”.

I medici infatti le avevano spiegato che il primogenito aveva un tumore al cervello. Da quel momento in poi la Santarelli non ha mai smesso di lottare, affrontando la prova più difficile della sua vita con il sorriso e tanta positività.

Se moltissimi follower hanno appoggiato la sua battaglia, sostenendola e incoraggiandola, altri hanno criticato la scelta di raccontare tutto su Instagram. Elena, che da sempre appoggia la fondazione Heal, ha spiegato più volte di averlo fatto anche per sostenere la ricerca e aiutare la raccolta fondi.

Tutto questo però non è bastato agli haters, che ancora oggi che Giacomo è finalmente guarito, continuano ad attaccarla e criticarla. La Santarelli ha sempre risposto con educazione e gentilezza, ma l’ultimo attacco l’ha fatta davvero infuriare.

Un utente infatti l’ha prima invitata a mettere su qualche chilo definendola troppo magra, poi ha fatto riferimento alla malattia del figlio Giacomo, affermando che ha sbagliato a condividere quello che accadeva su Instagram.

Parole che hanno fatto arrabbiare Elena, che non ci ha pensato due volte a rispondere a tono, spiegando la sua posizione e il motivo di alcune scelte. “Sei povera di contenuti, informati prima di parlare – ha scritto -. Leggo solo cav*late da bar, paragoni la vita di una persona a quella di una persona non famosa con problemi”.

“Ma tu lo sai tutto quello che ho fatto io per gli altri e per la Heal Onlus? – ha aggiunto la Santarelli -. Lo sai che quando vado in ospedale non per mio figlio non mi metto a fare stories? Chiama il presidente di Heal e fatti dire quello che faccio e poi torna e chiedi scusa, oppure fai come me che uso la faccia per aiutare la ricerca. Devi stare zitta. Mi avete rotto le scatole. Maleducati!”.