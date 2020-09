Ed Sheeran papà, è nata Lyra Antarctica: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Ed Sheeran è diventato papà. La moglie Cherry Seaborn ha dato alla luce la primogenita della coppia. Ad annunciarlo su Instagram è stato proprio il cantante che ha svelato anche il nome della piccola: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Dopo una lunga assenza dai social Ed è tornato sul suo profilo per dare la notizia, pubblicando la foto di un paio di calzini da neonato.

“Ciao! Un messaggio veloce da me dato che ho una news molto personale che voglio condividere con voi – ha scritto l’artista inglese -. La scorsa settimana, con l’aiuto di un meraviglioso team, Cherry ha dato alla luce la nostra bellissima e sana figlia, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo del tutto innamorati di lei. Sia la mamma che la bambina stanno bene e siamo al settimo cielo. Speriamo che possiate rispettare la nostra privacy in questo momento. Tanto amore e spero di vedervi quando sarà ora di tornare”.

Nel 2019, Ed Sheeran e Cherry Seaborn si erano sposati in gran segreto. Solo qualche mese fa era arrivata la conferma di una gravidanza di Cherry, mentre il cantante aveva manifestato la volontà di fermarsi e prendersi una pausa. I due si conoscono da quando erano bambini e hanno frequentato insieme il liceo Thomas Mills a Framlingham, nel Suffolk. Quando sono cresciuti le loro strade si sono divise: il cantate ha inseguito l’amore per la musica, trasferendosi a Londra a caccia di successo, mentre Cherry è volata negli Stati Uniti dove si è costruita una carriera nell’hockey. Nel 2015 una festa a casa di Taylor Swift, migliore amica di Sheeran, li ha fatti incontrare di nuovo e da allora non si sono più lasciati. “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia – aveva svelato lui tempo fa -. Spero presto di vedere dei piccoli bambini paffutelli correre per casa”.

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Daily Mail, la coppia sarebbe al settimo cielo ed Ed si sarebbe già fatto tatuare alcuni cerchi in cui inserirà il nome della figlia, Lyra Antarctica, e quello dei piccoli che arriveranno in futuro. Segno che la coppia ha già intenzione di allargare ulteriormente la famiglia.