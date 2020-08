Ed Sheeran sarà papà: Cherry Seaborn è incinta

editato in: da

Ed Sheeran diventerà papà. La moglie Cherry Seaborn infatti sarebbe in attesa del loro primo figlio, secondo quanto svelato dal Sun. Il tabloid britannico ha rivelato che la consorte del cantante è incinta e che partorirà alla fine dell’estate. La coppia avrebbe approfittato del lockdown e della permanenza nella tenuta nel Suffolk per dedicarsi al progetto di mettere su famiglia.

Il sesso del piccolo non è ancora stato svelato, ma alcuni amici raccontano che Ed Sheeran sarebbe al settimo cielo all’idea di diventare papà. “Sono molto eccitati all’idea, ma hanno mantenuto un basso profilo sulla cosa – si legge sul tabloid -. Stanno facendo gli ultimi preparativi per la casa. Il bambino è atteso entro la fine dell’estate. Sono tutti completamente felici. Non vedono l’ora di incontrare il nuovo arrivato”.

Qualche mese fa l’artista inglese aveva annunciato la volontà di fermarsi per un po’, prendendosi una pausa dagli eventi pubblici e dai social. “Ciao a tutti, mi dovrò fermare un’altra volta – aveva spiegato su Instagram -. L’era Divide e il suo tour hanno cambiato la mia vita in tanti modi, ma adesso che è tutto finito è tempo di uscire e vedere un altro pezzo di mondo. Praticamente non mi sono fermato un attimo dal 2017, per questo ho bisogno di prendermi una pausa per viaggiare, scrivere e leggere”.

“Mi fermerò su tutti i social media finché non sarà tempo di tornare – aveva aggiunto -. Agli amici e alla mia famiglia, ci vedremo in qualche modo, mentre ai miei fan, grazie per essere stati così carini, vi prometto che tornerò con musica nuova quando il tempo sarà quello propizio e avrò vissuto un po’ di più così da poter avere qualcosa di cui poter scrivere”.

Ed Sheeran e Cherry Seaborn si conoscono sin da quando erano bambini. Hanno frequentato entrambi il liceo Thomas Mills a Framlingham, nel Suffolk. Terminata la scuola però le loro strade si sono divise: lui si è trasferito a Londra per inseguire la passione per la musica, mentre lei è emigrata negli Stati Uniti dove ha iniziato una carriera come giocatrice di hockey. Nel 2015 si sono incontrati di nuovo a casa di Taylor Swift, amica di Sheeran, per un party in occasione del 4 luglio. Da allora non si sono più lasciati e, dopo le nozze segrete, diventeranno presto genitori. “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia – aveva raccontato lui qualche tempo fa -. Spero presto di vedere dei piccoli bambini paffutelli correre per casa”.