La D’Urso tradita, gli ex gieffini parlano male di lei

Barbara D’Urso, criticata e attaccata da alcuni ex gieffini, a difenderla Simone Coccia, anche lui protagonista del noto reality show.

“Non bisogna mai sputare sul piatto nel quale si mangia”-, così esordisce il compagno della senatrice Pezzopane, ex protagonista del Grande Fratello 15.



Nella didascalia di una fotografia recentemente postata sul suo profilo Instagram, il ragazzo interviene proprio in difesa della nota conduttrice di Mediaset.

L’ex concorrente dell’edizione Nip del Grande Fratello, esterna, attraverso le sue parole, tutta la gratitudine nei confronti della D’Urso per l’impegno professionale e personale della donna, che impiega non solo nelle trasmissioni che conduce, ma anche nel rapporto con i partecipanti.

È per questo che, senza mezzi termini ha deciso di schierarsi dalla parte della presentatrice del reality show, dopo aver assistito a critiche e commenti negativi da parte degli ex coinquilini della casa.

A quanto pare, alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Nip, si sono lamentati dell’atteggiamento della conduttrice che, a trasmissione conclusa, li avrebbe abbandonati, non invitandoli successivamente nei suoi programmi.

È proprio su questo punto che interviene il Coccia: secondo il ragazzo infatti, il solo fatto di essere stati protagonisti di un programma Mediaset è un’opportunità, poi sta alla bravura delle persone, saperla cogliere.

Non fa nomi il Coccia, ma lascia comunque spazio a dei sospetti: “Sono uscite dalla bocca di chi a distanza di oltre un anno dal nostro GF15 successivamente è stato invitato nelle sue trasmissioni pomeridiane forse una volta, altri neanche quella” – aggiunge.

Non sappiamo se il fidanzato della Pezzopane si riferisca nello specifico ad Alberto Mezzetti. L’ex vincitore del GF infatti, senza troppi filtri, tempo fa si è lamentato di essere stato oscurato dalla televisione italiana scagliandosi contro Barbara D’Urso.

E mentre Simone Coccia, attraverso il suo profilo Instagram, in un lungo post, utilizza parole di gratitudine per la conduttrice definendola donna intelligentissima e persona dal cuore d’oro, la D’Urso tace.

La presentatrice del Grande Fratello, infatti, preferisce la strada del silenzio e non raccoglie le provocazioni.