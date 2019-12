D’Urso, pausa dalla tv: su Instagram festeggia con i figli (e i fratelli)

editato in: da

Anche le stacanoviste ogni tanto hanno bisogno di un po’ di tregua: Barbara D’Urso si prende una pausa dalla tv e vola in Spagna per trascorrere le vacanze natalizie in compagnia della sua amata famiglia.

Su Instagram ha raccontato attraverso le stories una parte della sua trasferta, mostrando ai numerosi followers l’entrata degli studi di Mediaset Spagna, senza svelare nulla e lasciando un velo di mistero sui nuovi progetti che la attendono nel prossimo futuro.

Ma c’è anche spazio per la famiglia nella vita della D’Urso: nonostante i numeri impegni lavorativi, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato di voler trascorrere più tempo con i suoi figli e le persone a lei più care, approfittando di questi giorni di festa.

E proprio in queste ore non mancano scatti teneri e affettuosi con le persone che ama: su Instagram Barbara ha augurato buon Natale ai suoi fan pubblicando una foto con la sua mano che si unisce a quella dei figli Giammauro ed Emanuele, con la frase “Noi tre, ovunque nel mondo. Da sempre e per sempre”.

E sempre con l’hastag #españa è apparso un altro scatto, questa volta dell’infanzia, che la ritrae insieme ai fratelli: una foto intima, con Barbara, Alessandro e Daniela D’Urso da piccoli, accompagnata dalla didascalia “Ora come allora: insieme!!!”.

Un meritato riposo quello dell’instancabile conduttrice, con cui i fan dovranno fare i conti: una pausa per la presentatrice che quest’anno dal lunedì al venerdì è stata al timone di Pomeriggio Cinque, nel week end guida Domenica Live, mentre il lunedì sera di Live – Non è la D’Urso.

I suoi programmi si fermano per due settimane, per riprendere a gennaio. Un break guadagnato anche perché, nel 2020, la D’Urso tornerà con il Grande Fratello Vip che è stato confermato all’interno della programmazione.

Una nuova sfida per la regina del palinsesto Mediaset, che ha approfittato dello stop delle due settimane di festività per raccogliere tutte le energie che le serviranno a partire da gennaio e nei mesi che verranno. Una prova che evidentemente non la spaventa: come ha spesso dichiarato lei stessa il lavoro è la sua vita.