Chi è Duffy, la cantante di Mercy

editato in: da

Una voce incredibile e un grande talento: Duffy, nome d’arte di Amy Ann Duffy, è una cantante gallese arrivata al successo grazie al brano Mercy. Classe 1984, è originaria di Bangor, in Galles, e ha studiato musica sin da quando era giovanissima. Nel 2003 ha deciso di partecipare a Wawffactor, una versione gallese di X Factor, e ha stregato i giudici. Duffy è arrivata seconda, ma il suo è stato comunque un successo visto che il suo stile vocale ha conquistato i discografici e il pubblico.

Poco dopo si è trasferita a Londra dove ha iniziato a collaborare con Bernard Butler, ex chitarrista dei Suede, e nel 2004 ha pubblicato il primo EP. Il disco ha scalato da subito le classifiche ed è diventato un caso in Galles. Qualche anno dopo è arrivata la svolta, con la pubblicazione di RockFerry, da cui è stato estratto il singolo Mercy, divenuto una hit mondiale.

Considerata da tutti la rivale di Adele e un’esponente del soul bianco accanto a Amy Winehouse, nel 2010 ha lanciato il suo secondo album, ma solo un anno dopo ha annunciato di volersi prendere una pausa. Un silenzio che è durato per quasi dieci anni, interrotto solo in questi giorni in cui Duffy ha trovato per la prima volta il coraggio di raccontare cosa le è accaduto.

“Potete provare a immaginare quante volte ho pensato di scrivere questo post – ha scritto su Instagram -. Il modo in cui lo avrei scritto, come mi sarei sentita dopo. Beh, non so perché io pensi sia ora il momento giusto e quanto sia emozionante e liberatorio per me parlarvene. Non posso spiegarlo. Molti di voi si sono chiesti cosa mi sia successo, dove sia scomparsa e perché”.

“La verità – si legge ancora – è che, per fortuna oggi sto bene e sono al sicura, ma sono stato stuprata, drogata e tenuta prigioniera per alcuni giorni. Ovviamente sono sopravvissuta ma c’è voluto del tempo per riprendermi. Vi starete chiedendo perché non ho scelto di usare la mia voce per esprimere il mio dolore. Non volevo mostrare al mondo la tristezza nei miei occhi. Mi sono chiesta, come posso cantare se il ho il cuore rotto? E lentamente si è ricomposto. Nelle prossime settimane mi racconterò in un’intervista”.