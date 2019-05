Il dramma di Francesca Barra e Claudio Santamaria: “Il nostro bimbo non c’è più”

editato in: da

Un post a solo sfondo nero pubblicato su Instagram. Così Francesca Barra annuncia la perdita del figlio che aspettava da Claudio Santamaria. Un bambino desiderato, atteso, amato. E poi perso.

Un annuncio delicato, che la giornalista tratta in maniera discreta e dolorosa al tempo stesso. Proprio qualche settimana fa, durante una puntata di Live Non è la D’Urso, la Barra aveva rivelato di essere incinta, rispondendo alle critiche di Alberico Lemme che l’aveva accusata di essere leggermente in sovrappeso. “Non sono grassa, sono incinta”, aveva risposto, annunciando così di aspettare un figlio dal compagno Claudio Santamaria. Il quarto per lei, già mamma di tre figli avuti da Marcello Molfino, e il secondo per il bell’attore.

Eppure, a quanto pare, le cose non sembrano essere andate come la coppia sperava. Ad annunciarlo è stata proprio Francesca Barra, che ha pubblicato un post su Instagram in cui rivela di aver perso il bambino. Uno sfondo nero, accompagnato da parole toccanti, che fanno trasparire tutta la disperazione di una madre che non conoscerà mai suo figlio.

Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla. La mia pancia sembra ancora essere il luogo più sicuro per proteggerlo. Eppure lui non c’è più.

Parole forti, che esprimono tutto il dolore per una vita spezzata. Per i mille preparativi di una nascita che non arriverà mai. Per tutte le speranze di un figlio che non si potrà mai abbracciare. Per una perdita che non troverà mai una spiegazione. Per tutti i perché di una madre che non avrà mai una risposta.