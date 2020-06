Anche se non avrò dei figli, non sono una donna a metà: la lettera di Jennifer Aniston

editato in: da

Come quelle donne, che scelgono di non avere figli e vengono messe in dubbio, o peggio additate, perché incomplete. È davvero possibile che nella società contemporanea, che si dichiara emancipata, si resti ancora fermi su questi luoghi comuni? Davvero la donna è ancora considerata tale solo se ricopre il ruolo di compagna, moglie e mamma?

A fare eco, alle nostre domande, c’è la voce di Jennifer Aniston. La bellissima attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense, ha scritto recentemente una lettera ai tabloid, stanca del modo in cui viene trattata e giudicata. La bionda protagonista di Friends ha dichiarato che le sue giornate ormai, sono scandite dall’incursione di paparazzi e giornalisti che tormentano lei e il marito Justin Theroux.

“Per la cronaca, non sono incinta. Sono invece molto stanca”, scrive l’attrice in una lettera pubblicata sull’Huffington Post. Negli ultimi mesi la Aniston è sotto i riflettori per un solo motivo: tutti si chiedono se e quando diventerà mamma, come se appunto la scelta di non avere bambini la rendesse incompleta.

“La stampa cerca di scoprire se sono o meno incinta per la milionesima volta, sottolineano questo pregiudizio secondo il quale le donne sono in qualche modo incomplete o non hanno successo, né possono essere felici, se non sono sposate e con figli”.

Pregiudizio questo di cui attualmente l’ex moglie di Brad Pitt si sente vittima e che influenza negativamente anche la sua immagine agli occhi del pubblico. Nella sua lettera, l’attrice sottolinea come una donna possa sentirsi completa anche se single o senza figli. Continua infatti dichiarando: “Siamo complete. Con o senza un partner. Con o senza un bambino. Siamo noi a decidere cosa è bello quando si tratta dei nostri corpi”.

E come darle torto? Essere donne richiede coraggio, ogni giorno tutti i giorni, perché ci ritroviamo a combattere ancora con certi stereotipi che non dovrebbero più appartenere alla società in cui viviamo. E allora è bene ricordare, a chiunque mette in dubbio il nostro ruolo nella società, che prima di essere mamme, mogli, fidanzate, amiche, siamo donne.

Ed è nostro diritto e dovere, scegliere chi e come vogliamo essere. Grazie Jennifer, da parte di tutte, per aver gridato al mondo che possiamo essere complete, anche senza un uomo o figli.