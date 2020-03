Domenica Live, Verissimo e CR4: i programmi che non vanno in onda

editato in: da

In questi giorni il palinsesto della televisione italiana sta subendo parecchie modifiche, tra trasmissioni andate in onda senza pubblico in studio e nuove restrizioni: ora si punta ad informare il più possibile i cittadini in questo momento molto delicato sia per la sanità che per il mondo della comunicazione.

Proprio nelle ultime ore sia Mediaset che Rai hanno rilasciato dei comunicati con i nomi delle trasmissioni che sono state sospese e che non andranno in onda nel prossimo mese.

L’azienda di Piersilvio Berlusconi ha deciso di concentrarsi sui programmi a più alto tasso informativo. Tra i programmi interrotti ci sono: Domenica Live (Canale 5), Verissimo (Canale 5), CR4, La Repubblica delle Donne (Rete 4), che si fermano per rafforzare appunto le testate dedicate all’attualità in diretta.

Dall’altro lato i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità.

Si spengono le telecamere pure per Le Iene (Italia Uno) e Quarta Repubblica (Rete 4). Rete 4 invece offrirà al pubblico italiano sette prime serate su sette di attualità in diretta, per mantenere un’informazione puntuale, approfondita e completa per gli spettatori a casa.

Anche le riprese di La Corrida (Rai Uno), Made in Sud (Rai Due), I soliti Ignoti (Rai Uno) e Porta a Porta (Rai Uno) sono state sospese, così come la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello, i più celebri premi cinematografici italiani – l’evento è stato rimandato a venerdì 8 maggio.

Per il Grande Fratello Vip porte blindate per tutelare la salute dei concorrenti e della produzione: è vietato l’ingresso ai nuovi concorrenti così come le visite di parenti e amici a sorpresa in diretta.

A rischio Forum, in onda ogni mattina su Canale 5 dalle 11 alle 13: secondo delle indiscrezioni, le registrazioni del format sono state sospese. Il programma però dovrebbe continuare andare in onda fino a venerdì 13 marzo grazie alle registrazioni effettuate in precedenza.

Ancora nebuloso invece il destino dei programmi in diretta, come Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno e Amici di Maria De Filippi su Canale 5, che rischiano di essere sospesi.

Ovviamente i programmi già registrati andranno in onda così da intrattenere il pubblico a casa: in base a questa scelta, continueranno le puntate di Uomini e Donne su Canale 5, Pechino Express su Rai 2 in prima serata e ovviamente andranno in onda tutte le fiction previste dai vari palinsesti.