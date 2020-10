Domenica In, Yari Carrisi presenta la fidanzata Thea a Mara: in studio arriva a sorpresa Romina

editato in: da

Romina Power compie 69 anni: il fascino senza tempo dell’ex moglie di Al Bano Carrisi

Puntata di Domenica In piena di colpi di scena. Mara Venier, infatti, dopo aver intervistato Antonella Clerici, ha accolto in studio Yari Carrisi che ha voluto ufficialmente presentare la sua compagna Thea Crudi alla conduttrice. E, in studio, è arrivata anche una gradita sorpresa.

Un appuntamento speciale, quindi, per la Venier, che ha lasciato il posto da presentatrice, almeno per la prima parte della trasmissione, a Carlo Conti, per sottoporsi a una bellissima intervista per celebrare il suo imminente settantesimo compleanno. Non è stato, però, l’unico momento colmo di emozioni: Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, ha voluto raccontare la sua storia d’amore con l’esperta di meditazione Thea Crudi.

I due si sono incontrati proprio grazie a Romina, che ha incoraggiato il figlio ad andare ad un concerto di Thea per incontrarla dopo averla vista sul web mentre spiegava i principi dello yoga. I neo-fidanzati hanno, poi, voluto rendere felice la Venier:

Ti abbiamo portato un regalo!

Ha così fatto il suo ingresso nello studio, a sorpresa, la Power, grande amica della presentatrice. Sedendosi al fianco di Thea, estremamente felice, ha espresso la sua opinione sulla nuova fidanzata del figlio:

Io ho trovato un angelo, finalmente c’è un angelo al fianco di mio figlio Yari. Si sono conosciuti solo a fine giugno, ma è come se si conoscessero da altre vite.

Un pensiero ribadito anche dalla stessa Thea, che ha parlato di Romina con grande affetto, affermando di aver stretto con lei un buon rapporto:

Siamo care amiche e alleate. L’alleanza fra donne è la cosa più sacra che si possa creare. Tra me e Romina c’è questo rapporto bellissimo.

Ad unire Thea e Yari non solo l’amore e una profonda intesa, ma anche la passione per la musica. I due si esibiscono insieme in dolcissimi duetti girando in lungo e in largo l’Italia, e si dedicano a progetti artistici comuni. Dalla loro parte anche Al Bano, che si è recato ad uno dei loro concerti in Puglia.

Yari, sostenuto dai suoi genitori, sembra aver trovato la felicità al fianco di Thea. I due, affiancati da Romina Power, torneranno a raccontare nuovi dettagli sulla loro relazione?