Domenica In, Tiziano Ferro ospite di Mara Venier: la tenera dedica su Instagram

Tiziano Ferro compie 40 anni: carriera, canzoni, marito

Mara Venier non sta più nella pelle e, sicuramente, anche tutti i fan di Tiziano Ferro, perché il cantante originario di Latina è l’ospite più atteso della puntata di Domenica In del 15 novembre.

Dalle anticipazioni divulgate in queste ultime ore, trapelano le prime informazioni: Tiziano Ferro apparirà in trasmissione direttamente in collegamento da Los Angeles, dove adesso si trova insieme al marito Victor Allen, sposato nel 2019.

Tiziano quest’anno ha compiuto 40 anni, è uno dei cantanti italiani più amati in Italia e all’estero e, con tutta probabilità, dalla Venier parlerà del suo ultimo progetto: il docufilm “Ferro”, che lo vede protagonista, girato tra Italia e Stati Uniti grazie a Amazon Video, percorre la vita, i problemi legati all’alcool e i suoi successi professionali.

Zia Mara dunque si prepara a una puntata che quasi certamente farà il boom di ascolti, e lo fa pubblicando un dolce selfie su Instagram dove si ritrae proprio insieme a Tiziano Ferro, che a sua volta non si è sottratto dal commentare la fotografia:

Perché il mondo senza Mara semplicemente non va bene, a domenica!

A proposito di Mara Venier, la conduttrice continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana e risulta sempre più difficile immaginare una Domenica In senza di lei, possiamo però non pensarci per il momento, almeno fino all’anno prossimo.

Il post e la notizia di Tiziano Ferro ospite del suo programma hanno mandato in visibilio gli utenti che con affetto li seguono, l’annuncio non è di certo passato inosservato e ha catturato l’attenzione di centinaia di migliaia di follower. L’ospitata del cantante arriva negli stessi giorni del debutto di “Accetto i miracoli: l’esperienza degli altri”, il suo nuovo album fresco di pubblicazione, che ha visto la luce il 6 novembre 2020 e che sta già facendo registrare ottimi risultati.

Tra gli ospiti attesi in trasmissione apparirà anche Sinisa Mihajlovic, pronto a raccontare la sua battaglia contro la leucemia e quella più recente contro il Coronavirus.