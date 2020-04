Domenica In, Stefania Sandrelli alla Venier: “Le mie parole sono state travisate”

editato in: da

Non è domenica senza la compagnia di Mara Venier: anche questa settimana la presentatrice è tornata in studio – sempre senza pubblico – tra tanti ospiti in collegamento e grandi emozioni.

La puntata di Domenica In si è aperta con tanti siparietti divertenti: Iginio Massari ha dovuto accogliere il grido d’aiuto del marito della Venier, Nicola Carraro, che ha chiesto al maestro di insegnare alla moglie a fare il tiramisù. La conduttrice non ci ha pensato due volte e ha prontamente risposto “Tanto il tiramisù non te lo faccio!”.

Grande ospite in collegamento con la regina incontrastata della domenica, Stefania Sandrelli, che ha parlato del suo periodo in isolamento insieme al compagno Gianni Soldati e della sua carriera, fatta di oltre cento film, entrati nella storia del cinema italiano.

La celebre attrice però ha voluto subito fare una precisazione sulla sue parole riportate da La Repubblica, dove aveva parlato delle sue difficoltà in questo momento della sua vita:

Guarda Mara, in quella intervista, ripresa e “gridata” da tanti altri giornali in altro modo, io sono stata la voce di tanti: io non mi lamento ma la mia situazione è quella di molti altri attori che sono in grave difficoltà. Purtroppo il nostro settore sarà l’ultimo ad uscire dal tunnel e a riprendere la normalità. Quando ho detto le parole “Io devo lavorare per vivere” sono state travisate: per me il lavoro fa talmente parte della mia esistenza che è la mia vita!

Del resto dal 1961, anno del suo esordio sul grande schermo, non si è mai fermata, e come è normale che sia, per la Sandrelli il mestiere di attrice non è solo un lavoro ma una parte fondamentale della sua vita:

Ti ringrazio per avermi dato lo spazio per questo chiarimento, perché non mi piace che un articolo molto carino sia stato ripreso in modo non opportuno, non sono certo sul lastrico: io sono stata solo la voce di tanti colleghi, perché dietro di noi, grandi nomi, ci sono tante persone.

Stefania ha poi confessato di voler riabbracciare i suoi figli, Amanda Sandrelli e Vito Pende, ma quelli a mancarle di più sono i suoi nipoti, che le hanno mandato un video per salutarla, emozionandola.