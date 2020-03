Domenica In sospeso, la Venier: “Avrei voluto regalarvi un sorriso”

editato in: da

Anche Domenica In riceve lo stop: la trasmissione di Rai1 viene sospesa con una nuova variazione del palinsesto dell’ultima ora. Mara Venier, da perfetta padrona di casa, ne ha dato notizia sul suo profilo Instagram con un messaggio che ha lasciato a bocca aperta moltissimi telespettatori.

“Domani Domenica In non andrà in onda… Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza… Vi abbraccio tutti forte forte!” – scrive la Venier sui social, dando così un annuncio molto triste ai suoi fan. La sua trasmissione domenicale è infatti uno dei programmi più amati dal pubblico, che anche questa volta avrebbe potuto tenere compagnia a milioni di persone.

In realtà, il primo a lasciarsi sfuggire la notizia è stato Lino Banfi che, intervistato a ItaliaSì in collegamento telefonico ha rivelato che domani non sarebbe stato ospite nel salottino della Venier, come da previsione: “Mi hanno detto che la trasmissione è stata sospesa e sono contento perché significa che stanno facendo le cose con la massima attenzione”. Forse proprio a seguito di queste parole Mara si è affrettata a dare conferma, così da non generare ulteriore confusione nei suoi telespettatori che si stavano già chiedendo quale fosse la verità.

L’annuncio, in fondo, non arriva del tutto inaspettato. Nel corso della settimana che si sta per concludere sono molti i cambiamenti che sono avvenuti sul piccolo schermo: da trasmissioni andate in onda senza pubblico in studio a programmi sospesi a tempo indeterminato, per lasciare spazio all’attualità e all’informazione in un momento particolarmente delicato. Già nei giorni scorsi abbiamo saputo dello stop di tre show targati Rai, ovvero Detto Fatto, Vieni da Me e La Prova del Cuoco. Mentre per Ballando con le Stelle, che avrebbe dovuto esordire a giorni, il destino è ancora incerto: potrebbe slittare di qualche settimana o addirittura spostarsi a settembre.

Lo stesso vale anche per la diretta concorrente Mediaset. Il palinsesto ha subito enormi cambiamenti, con la sospensione di trasmissioni quali Domenica Live, Verissimo, Cr4 – La Repubblica delle Donne e Le Iene. Rimangono al momento in programmazione il Grande Fratello Vip 4, che probabilmente continuerà a svolgersi a porte chiuse, e gli show già registrati come Uomini e Donne e C’è Posta per Te, almeno fino ad esaurimento delle puntate ancora da mandare in onda.