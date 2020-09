Domenica In, Romina Power splende in azzurro e scherza su Al Bano. E Mara Venier è strepitosa

editato in: da

Mara Venier, la sua estate indimenticabile in attesa del ritorno di Domenica In

Mara Venier è tornata negli studi Rai Fabrizio Frizzi per inaugurare la stagione di Domenica In 2020/2021. Accolta dalla canzone di Vasco Rossi Eh Già, ha dedicato la nuova edizione della trasmissione a Corrado Mantoni, il primo a condurla. Visibilmente emozionata, ha accolto due donne a lei molto care: Romina Power e Loretta Goggi.

“Ho insistito molto per averle”: con queste parole, zia Mara ha annunciato l’ingresso delle due amiche. Dopo qualche ballo improvvisato sulle note di Maledetta Primavera e Ci Sarà, la Power, splendida con un abito azzurro acceso, e la Goggi si sono sedute davanti alla ‘padrona di casa’, che ha introdotto la chiacchierata svelando un particolare inedito sul passato delle due artiste.

Zia Mara ha infatti iniziato a sfogliare un fotoromanzo avente come protagonisti una giovanissima Loretta Goggi e il cantante Christian. La sceneggiatura? Firmata da Al Bano e Romina, che ha mostrato di non ricordarsi di questa parentesi del suo curriculum artistico. “Ho scritto diversi romanzi ma non un fotoromanzo”: così si è espressa la Power poco prima di chiedere a Mara cosa la spinga a condurre ogni domenica la trasmissione Rai.

Tra paragoni con le Charlie’s Angels e battute sull’età – Mara Venier ha fatto presente che sono tutte del segno della Bilancia e che si stanno avvicinando i loro compleanni – si è aperto un momento dedicato alla sensibilità ambientale di Romina, che ha parlato di Casimiro, un toro che ha salvato dalla macellazione e per il quale cerca una fattoria.

“Si è innamorata… parla di Casimiro come parlava di Al Bano, con l’occhio lucido”: a questa divertente uscita della padrona di casa, Romina Power ha risposto cogliendo alla perfezione l’ironia e specificando che il suo ex marito è del segno del Toro (Al Bano Carrisi è nato il 20 maggio 1943). “Sono passata dal segno del Toro al toro vero”: con questa graffiante frase Romina Power ha chiuso la parentesi dedicata al toro Casimiro, a seguito della quale Loretta Goggi ha iniziato a raccontare dell’amore per Pillo, il barboncino della sorella Daniela.

Nel corso dell’intervista di Mara Venier – che ha visto anche Loretta Goggi parlare degli inizi della sua carriera da giovanissima attrice e degli impegni cinematografici che la attendono – Romina Power ha avuto modo di ricordare un altro dettaglio del suo passato con il cantante di Cellino. La Power ha infatti svelato che i doppiatori suoi e dell’ex marito nel film Nel Sole – pellicola del 1967 – si sono sposati.

Su Al Bano ha continuato a confessarsi affermando di essere stata viziata dall’ex marito nel corso del loro matrimonio. Quando Mara le ha chiesto se in qualche modo tutto questo le manchi, la Power – che ha ricordato anche l’amatissima sorella scomparsa – ha espresso chiaramente il suo punto di vista in merito.

“Penso di continuare la mia vita da sola. Non potrei più vivere con un altro uomo. Ho i miei figli, i miei nipoti e non voglio disturbare questo equilibrio. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”: per Romina oggi l’amore ha un volto diverso da quello di Al Bano e di qualsiasi altro uomo e si nutre d’arte, spiritualità e del rapporto speciale con i figli e i nipotini, nati dall’amore tra Crystel Carrisi e il marito Davor.