Domenica In, Mara Venier fa una gaffe su Ficarra e Picone

Mara Venier si conferma ancora una volta regina degli ascolti con Domenica In e diverte tutti con una gaffe su Ficarra e Picone. I due comici sono stati ospiti della trasmissione di Rai Uno per presentare il nuovo film Il primo Natale. Una lunga intervista durante la quale hanno raccontato, fra commozione e risate, la loro carriera.

L’ospitata però è iniziata in modo davvero divertente con una gaffe di Mara, che ha modificato il nome dei comici siciliani. “Salutiamo Salvatore Ficarra e Valentino Ficone…”, ha annunciato mentre gli attori entravano in studio. I due hanno immediatamente ironizzato: “È tutto materiale per Antonio Ricci e per Striscia – hanno detto -. Questa fa primo, secondo e terzo posto dei Nuovi Mostri”.

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In prima della pausa natalizia, Mara Venier ha voluto in studio anche Gigi D’Alessio, reduce dal successo dello show condotto con Vanessa Incontrada. Il cantante napoletano si è raccontato con l’amico Nino D’Angelo, ma non ha parlato di Anna Tatangelo, la compagna a cui è legato da moltissimi anni e con cui è tornato il sereno dopo un periodo difficile.

Fra le interviste più apprezzate della Venier quella a Bruno Vespa e al figlio Federico. L’erede del conduttore di Porta a Porta ha raccontato la sua lotta contro la depressione. “Intorno ai 13/14 anni ero un ragazzo debole, mi vedevo ultimo, brutto – ha spiegato lui a Mara -. Non uscivo mai, ero sempre a casa. Pian piano l’insicurezza di essere inferiore agli altri era sempre più dominante. Mia mamma ha cominciato a coinvolgermi, uscivo con lei ed ho iniziato a mettere la testa fuori in un periodo in cui mi sentivo meno competitivo degli altri“.

“La depressione è qualcosa che ho affrontato per alcuni anni, un percorso che avrei preferito evitare“ ha affermato Federico. Vespa ha poi aggiunto a Mara Venier: “Non immaginavo una sofferenza così forte per alcuni anni, Federico era un ragazzo controcorrente […] Percepivo tutto questo in parte. I veri depressi sanno che non si alzano da letto. Lui ha avuto una forma leggera di depressione“.