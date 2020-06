Domenica In, Mara fa una gaffe con la Daniele e poi si emozionano con Carlotta

editato in: da

Quarantesima puntata per Domenica In, con una Mara Venier inarrestabile: nonostante il piede rotto infatti la regina incontrastata della domenica pomeriggio sta continuando a condurre il suo show, con la solita verve e simpatia.

L’appuntamento è iniziato con un’ospite molto attesa: in collegamento dalla sua abitazione di Roma Eleonora Daniele ha chiacchierato con Zia Mara, parlando ovviamente della nascita della sua bambina, Carlotta.

L’intervista è cominciata subito con una gaffe della Venier, che salutando Eleonora ha detto: “Andiamo avanti cara Daniela!”. Nonostante il piccolo lapsus iniziale, la chiacchierata tra le due ha riservato tantissime emozioni e molte lacrime di commozione.

La Daniele ha raccontato del recupero dopo il parto cesareo, che non è stato facile: “Ma gioia dell’arrivo di Carlotta ripaga tutto, qualsiasi tipo di dolore”. Il giorno della nascita della sua bambina, la presentatrice di Storie Italiane è andata in onda come tutti i giorni. Subito dopo la fine del programma le si sono rotte le acque, come ha raccontato lei stessa:

In realtà è successo tutto molto velocemente. Avevo già avuto le prime contrazioni di preparazione, ma Carlotta doveva nascere a giugno. Purtroppo quel giorno si era messa storta, con la testolina a destra, per cui il ginecologo mi ha detto che sarebbe stato meglio farla nascere subito.

Eleonora si è lasciata trasportare dalle emozioni, e come ogni mamma, ha voluto esprimere tutta la sua felicità:

Guarda Mara, è stata la gioia più grande della mia vita: non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato una cosa simile.

Poi ha confessato che la Venier è stata la prima a cui ha risposto al telefono dopo la nascita della sua piccola: “Ero uscita dalla sala operatoria e ho detto ‘Aspetta Carlottina, che devo rispondere alla tua madrina!“. Le due conduttrici hanno poi rivisto uno stralcio dell’intervista di qualche mese fa, quando Eleonora aveva proposto a Mara di essere la madrina di Carlotta. Tra le lacrime di commozione, la Daniele ha voluto ringraziare l’amica:

Io in quel momento avevo mille pensieri, mille paure, ma quell’abbraccio che ci siamo scambiate è stato importante per me. Ti ringrazio per l’intervista su mio fratello, è stata molto emozionante: mi sento molto legata a te, sei una persona vera.

Ovviamente la Daniele ha parlato anche del marito Giulio Tassoni, che è al settimo cielo per l’arrivo di Carlotta: “Lui è felicissimo, ci siamo dovuti abituare a una vita nuova, in tre. Ieri se l’è messa a dormire sulla spalla, gli assomiglia tanto”, ha rivelato commuovendosi.

Durante l’intervista la presentatrice di Storie Italiane ha ammesso di aver vissuto momenti difficili dopo la nascita della sua bambina, perché non ha potuto vedere subito la sua famiglia e vivere la gioia della maternità insieme ai suoi parenti: “Mi sono mancati molto”, ha confessato. Eleonora ha poi preso in braccio la sua bambina, presentandola alla Venier e a tutto il pubblico di Domenica In: “Guardala Mara, è la cosa più bella del mondo!”.

La Venier ha concluso l’intervista facendo i complimenti all’amica: “Ti devo fare i complimenti per come hai portato avanti il tuo programma: tu col pancione mi hai dato la forza per condurre Domenica In. Sei una persona speciale e tuo marito è fortunato ad avere una compagna come te!”.