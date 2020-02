Domenica In, imprevisto in diretta per Mara Venier. Lieve malore per la conduttrice

editato in: da

Mara Venier anche questa volta ha coinvolto il pubblico italiano regalando emozioni con i grandi ospiti che ha accolto nel salotto di Domenica In nonostante il filo di voce, che ha perso quasi del tutto nel corso della diretta.

A raccontarsi oggi in una lunga intervista Iva Zanicchi, cantante e vincitrice di tre Festival di Sanremo, in studio anche nelle vesti di scrittrice per presentare il suo ultimo romanzo Nata di luna buona.

Vanessa Incontrada ha parlato della sua carriera, che la vede protagonista della nuova fiction Come una madre, e della sua famiglia, alla quale è legatissima. Durante la puntata spazio anche a Peppino di Capri che si è esibito cantando il suo ultimo singolo Vorrei rivivere, mentre Arisa, in compagnia del duo La scapigliatura ha proposto il brano Incontrarsi un giorno a Milano.

In studio anche Gianluca Grignani che si è presentato alla padrona di casa con un mazzo di fiori bianchi, e che si è raccontato a tutto tondo tra i suoi successi, la lunga carriera e la sua vita personale. Poco prima dell’ingresso del cantautore Mara Venier ha affermato scherzando: “La voce è andata, e non solo la voce!”. Uno spiacevole imprevisto dietro le quinte per la conduttrice di Domenica In: un lieve malore causato dall’influenza.

Già dall’inizio della puntata i telespettatori avevano notato che la Venier non era al top. Durante l’intervista ha confessato al suo ospite e ai telespettatori ignari dell’accaduto:

Qui fa troppo caldo anche se poi c’è l’aria condizionata. Non ti nascondo che c’è stato un momento in cui stavo per svenire, lo posso dire adesso che è ormai è superato, ed è arrivato il medico di corsa! Stavo per andare in camerino a sdraiarmi e poi ho pensato: chi la conduce Domenica In? Chi lo intervista Grignani? Io come vedi, per te, sono qua. Ora mi hanno dato non so che, mi sento una bomba, molto fricicarella!”.

La conduttrice, con la sua solita simpatia e vivacità, è riuscita a portare a termine la puntata grazie all’intervento del medico: nonostante l’evidente stato influenzale ha intervistato anche il giornalista ed ex direttore di Rai3 Andrea Vianello, che ha presentato il suo libro Ogni parola che sapevo.

Un piccolo incidente che però non ha offuscato la verve della conduttrice che ci ha regalato un’altra puntata ricca di emozioni prima dell’avventura sanremese che la vedrà tra le 10 protagoniste femmininili.