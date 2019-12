Domenica In, Emma emoziona Mara che la sorprende: “Ti vedo più bella”

editato in: da

Terza ospite della puntata odierna di Domenica In – prima di lei hanno risposto alle domande di Mara Venier Tiziano Ferro ed Elisabetta Canalis – Emma Marrone è tornata dopo un anno nel salotto di RAI 1 per presentare il suo ultimo singolo Stupida Allegria.

La cantante salentina, che ha partecipato ieri all’ultima puntata pre natalizia di Amici, è entrata in studio sulle note di Amami, suo brano del 2013. Subito dopo si è seduta davanti alla conduttrice veneta che, con un riferimento alle interviste precedenti, ha parlato di “puntatone”, citando l’utilizzatore più celebre di questa espressione, ossia Pippo Baudo.

Archiviata questa parentesi introduttiva, l’intervista è partita con la Venier che ha fatto ad Emma la più classica delle domande, rivolgendosi a lei con un tenerissimo “Come stai piccola?”. La cantante di Aradeo ha replicato affermando di stare bene.

La Marrone ha inoltre ammesso di essersi tagliata i capelli, di averli raccolti per la trasmissione e ha rassicurato sottolineando che “poi cresceranno”. Mara Venier, dal canto suo, ha commentato facendole un complimento e dicendole che così sta bene. Emma ha proseguito scherzando e dicendo che il suo hair style “fa un po’ Grace Kelly, regina di Monaco”.

Le due donne hanno notato di aver scelto due modelli di scarpe molto simili tra loro. A seguito di questo breve excursus di moda, il discorso si è spostato sulle prossime festività. La cantante ha specificato che per lei il Natale è “famiglia, casa” e ha sottolineato che durante le vacanze non lavorerà.

Si è poi soffermata su un aneddoto curioso riguardante la madre. La signora Maria, alla quale Emma è molto legata (come al resto della famiglia), quando la figlia passa dei giorni in Puglia non le permette di lavare i piatti perché vuole che si riposi.

Dopo la proiezione della clip dedicata all’ospitata della scorsa stagione, la Venier si è rivolta alla cantante pugliese sottolineando il cambiamento del colore di capelli con un “Eri molto bionda”. Ha proseguito dicendo di trovarla diversa, “un po’ camaleontica”.

Il focus è quindi passato ai cambiamenti, con Emma che ha ricordato che non bisogna lasciarsi spaventare da essi e che oggi molti li vivono come “un problema, un pericolo”. Ha fatto pure un accenno al suo percorso personale affermando di svegliarsi tutti i giorni diversa e di non avere la presunzione di conoscersi.

Ha poi parlato in maniera più approfondita di questo periodo, specificando di essere “per assurdo molto più serena”. Reduce da mesi non certo facili – ha ripreso a lottare contro il tumore dopo dieci anni – Emma ha candidamente dichiarato che non le interessa più “fare cose che non ho voglia di fare”. Ha precisato che forse è diventata “un po’ più egoista, in positivo però”.

La padrona di casa di Domenica In non si è davvero risparmiata nei complimenti alla sua terza ospite. Mara Venier, citando nuovamente l’ospitata precedente, ha infatti dichiarato di trovarla addolcita. A queste affermazioni la Marrone ha risposto parlando della sofferenza che “a volte indurisce le persone, anche a ragione”. Ha successivamente evidenziato di aver voluto vedere la situazione che l’ha colpita da un altro punto di vista.

Quando la conduttrice ha espresso nuovamente la sua vicinanza emotiva ricordando la preoccupazione di tantissime persone a seguito dell’annuncio dello scorso 20 settembre, Emma ha sottolineato di aver scelto di parlarne perché “avevo degli impegni, volevo essere onesta”.

Ha altresì precisato di aver scelto di dire la verità per “far capire alla gente a casa che non viviamo in una bolla, non siamo persone perfette (…) non siamo persone invincibili, siamo persone umane. Molto più umane di quanto la gente possa immaginare”.