Domenica In, la Gregoraci ascolta i consigli di Fox: il futuro è Briatore

L’ultima puntata di Domenica In per l’anno 2019 è stata sicuramente densa di emozioni: la padrona di casa, Mara Venier, ha accolto nel suo salotto tantissimi ospiti, che uno dopo l’altro, hanno regalato un pezzo della loro storia al pubblico. Tra questi anche Elisabetta Gregoraci, arrivata in studio direttamente da Dubai, dove ha passato le vacanze con il figlio.

La Gregoraci, come gli altri ospiti, ha ricevuto le previsioni per il futuro da parte dell’astrologo Paolo Fox. Nel suo caso, però, l’oroscopo sembra quasi stato studiato ad hoc. Casualità stellare o meno, infatti, le parole di Fox hanno toccato la sfera sentimentale. E si sa, la vita amorosa della Gregoraci sta attualmente infiammando il gossip.

L’acquario negli ultimi due mesi si è molto affaticato per via della consapevolezza che bisogna cambiare vita e regolarsi. Bisogna rivedere i rapporti di coppia: se c’è stata una separazione bisogna riprenderli, bisogna recuperare quanto si è perso.

Insomma, queste parole di Fox sembrano proprio riguardare il rapporto tra la Gregoraci e Flavio Briatore, che sembrano starsi lentamente riavvicinando. Briatore, infatti, avrebbe da poco lasciato Benedetta Bosi e sembrerebbe essere sempre più vicino alla ex moglie.

I due sono stati sposati per ben dieci anni e hanno avuto insieme un figlio, Nathan Falco. Hanno mantenuto dei rapporti che dapprima erano civili per il benessere del figlio, poi sono diventati via via sempre più amichevoli, nonostante qualche piccolo screzio che lo stesso Briatore ha subito provveduto a cancellare.

I due hanno passato insieme il Natale e non hanno mai nascosto che tra loro c’è un grande affetto. Così, anche un’altra frase di Fox sembra colpire del segno:

Per voi Acquario il migliore amore è la più grande amicizia.

E quale amicizia può essere più grande di quella di Elisabetta e Flavio, che sembrano sempre più affiatati? La Gregoraci non ha commentato, ma pare, intanto, che stia tenendo a distanza Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato che invece sarebbe intenzionato a tornare con lei. Casualità?