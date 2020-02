Domenica In, Bugo replica a Morgan: la verità dalla Venier

editato in: da

Continuano le polemiche sul Festival di Sanremo, in particolare sulla celebre lite che ormai tiene banco da giorni: Mara Venier ha invitato Bugo a Domenica In, per parlare dello scontro con Morgan avvenuto sul palco dell’Ariston.

Cristian Bugatti questa volta ha parlato del suo turbamento per l’episodio accaduto.

Tutto è precipitato durante la terza serata del Festival: Morgan ha perso le staffe perché Bugo, a suo dire, ha rovinato Canzone per te, portata dai due nel corso della serata dedicata alle cover. E durante la quarta serata sul palco Morgan ha eseguito una versione diversa del loro brano Sincero, con parole volte ad attaccare il compagno.

Quello che è successo è tutto vero, noi all’inizio eravamo davvero molto divertiti. Ad agosto avevo scritto questo pezzo che ho proposto a Morgan, poi lo abbiamo presentato ad Amadeus a cui è piaciuto tantissimo.

Così ha raccontato Bugo a Mara Venier, palesemente amareggiato. Del resto anche il direttore d’orchestra Simone Bortolotti ha voluto sottolineare il clima di tensione che aleggiava durante le giornate del Festival a causa dell’atteggiamento di Morgan. A intervenire anche Roberta Castoldi, la sorella di Morgan, che ha ovviamente preso le parti del fratello:

Non c’è stato nulla di costruito, si è voluto portare un brano a Sanremo e quello che ne è venuto fuori è stato più potente. Il dissing che ne è uscito poteva essere gestito con più artisticità da Bugo. Mi sarei aspettata la reazione con un’invettiva altrettanto vivace, il palco è uno spazio sacro e poteva giocare la palla che gli era stata lanciata.

Con grande eleganza Bugo ha spiegato di non avere avuto la forza di rispondere alla provocazione di Morgan, ma di essere rimasto ferito dalle parole rivisitate della canzone:

A freddo è facile rispondere, ma in quel momento la mia prima reazione è stata non accettare quei fogli. Poi per carità, tra amici si litiga, ma io non volevo stare in questo meccanismo.

Insieme agli ospiti la Venier ha parlato a lungo di cosa è accaduto durante la ormai famosa serata delle cover, da cui è partito il litigio tra i due artisti. Un susseguirsi di eventi tra arrangiamenti non approvati, prove mancate, fraintendimenti, hanno generato la collera di Morgan:

Avevamo provato solo il pomeriggio con una versione diversa, e alla fine io non ero affatto soddisfatto dell’esibizione. Io volevo solo avvicinarmi a lui e non avevo nessuna intenzione di rubargli la scena. Lo consideravo un amico, mi dispiace quello che è successo perché sono ancora turbato emotivamente.

Di certo una situazione che non ha aiutato Bugo, che ha più volte sottolineato durante la chiacchierata con Mara Venier di essere rimasto ferito dall’atteggiamento del suo amico. La conduttrice poi ha chiesto al cantautore di raccontare cosa fosse davvero successo prima dell’esibizione della quarta serata, mostrando un video inequivocabile del dietro le quinte.

Io non ho mai replicato agli insulti e alle parolacce di Morgan, ma capite bene che quando ci hanno chiamato io ero turbatissimo, non sapevo neanche se uscire: dovevo cantare con uno che mi aveva insultato fino a un momento prima.

La sorella di Morgan, chiamata nuovamente in causa, ha rimarcato che, per quanto ci possano essere divergenze artistiche, i legami e gli affetti non si mettano mai in dubbio. Quello che è certo è che le discussioni tra i due – tra ospitate in tv e conferenze stampa – non si sono ancora esaurite. Chissà cosa avrà da replicare Morgan.