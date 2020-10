Domenica In, Antonella Clerici da Mara: la vita lontano dalla tv con Maelle e Vittorio

editato in: da

Una puntata ricca di emozioni quella di Domenica In, che ha visto alternarsi tanti ospiti in studio. Mara Venier ha accolto, anche se virtualmente, in collegamento dalla sua villa nel bosco ad Arquata Scrivia, la grande amica Antonella Clerici, che ha parlato del grande successo del suo nuovo programma È sempre mezzogiorno.

La conduttrice non ha potuto nascondere la felicità di essere ritornata alla Rai e di aver ricominciato con un nuovo progetto: “Quando si ritorna in un posto che è stato come una casa, dove si è stati bene, è sempre una grande emozione”, ha ammesso alla Venier.

Poi la Clerici ha fatto una confessione alla padrona di casa, svelando un dettaglio su un accessorio che porta sempre al polso durante il suo show:

Indosso sempre questo braccialetto che mi ha fatto fare Vittorio (Garrone, ndr). C’è una V, la sua iniziale, un cuore rosso, una A di Antonella, un quadrifoglio, il numero dodici per il mezzogiorno e la stella perché io sono la sua stella!

Antonella poi ha aperto il suo cuore, confessando di essere entusiasta dell’avventura di È sempre mezzogiorno, e ammettendo all’amica Mara di aver sentito la mancanza del suo pubblico:

Sai noi ci somigliamo molto, sia nella maniera di porci che nella conduzione, sempre di pancia, senza copione, senza troppe storie. Speri che il pubblico sia lì e lo percepisci anche da dietro le telecamere. C’è un rapporto di fiducia, di affetto, costruito in tanti anni e questo è bellissimo.

La trasmissione di Rai 1 dedicata (anche) al mondo della cucina sta riscuotendo un grande successo: la Clerici, dopo un lungo stop dalla tv, in questi anni ha vissuto immersa nella natura, godendo del tempo che aveva trascorso lontana dagli affetti e dalla sua famiglia. Adesso ha recuperato entusiasmo ed energia con l’obiettivo di portare momenti di spensieratezza ai telespettatori: