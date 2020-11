Domenica In, Antonella Clerici al posto di Mara Venier? “Assolutamente, io la conosco”

editato in: da

The Voice Senior: coach, concorrenti e conduttore

Antonella Clerici pronta per The Voice Senior fa chiarezza sul suo futuro a Domenica In. Infatti, si vocifera che Antonellina potrebbe prendere il posto di Mara Venier nella conduzione del programma di Rai 1, la prossima stagione. Rumors che si sono alimentati dopo che Zia Mara ha dichiarato di voler lasciare la trasmissione.

In un’intervista a SuperGuida Tv, la Clerici ha risposto alla domanda se fosse pronta a raccogliere l’eredità della collega in questi termini: “Assolutamente, io conosco bene Mara. Per lei Domenica In è come per me il mezzogiorno, io le auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni”.

Prima di fare progetti a lungo termine, Antonella ha il suo bel da fare. Innanzitutto con l’appuntamento quotidiano di È sempre mezzogiorno che le sta regalando grandi soddisfazioni anche in termini di share. E poi con The Voice Senior in onda da venerdì 27 novembre.

A tal proposito, commenta la scelta dei giudici di quest’anno, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e sua figlia Jasmine: “Ognuno ha un suo perché, dovevano essere in qualche modo il link con quella che è l’età e la predilezione dei concorrenti. Loredana ha conquistato tutti e per lei si sono presentate molte donne rock. Penso alle melodie di Gigi che è anche un grandissimo musicista o la voce infondibile di Al Bano. Clementino è l’outsider, è un ragazzo che con la sua energia ed imprevedibilità sarà una vera sorpresa. Jasmine piacerà molto ai più giovani”.

Proprio su Jasmine Carrisi si sono sollevate le prime polemiche. Qualcuno ha guardato con perplessità la sua presenza nel programma, per altro proprio a fianco del padre. Ma la Clerici, nella stessa intervista a SuperGuida Tv, è pronta a difenderla: “Molti si ricrederanno, lei non è una raccomandata. Non è stata proposta da Albano, sono stata io e il gruppo di lavoro a chiedere di poterla avere. È uno spaccato generazionale nuovo, ha vent’anni, ama un genere diverso dal padre come il rap o la trap, ci piaceva molto avere insieme padre e figlia con idee musicali differenti. Vedrete che questo ci sarà, ovviamente con il rispetto che una figlia deve al padre”.

Lo stesso Al Bano, ospite a Storie Italiane, ha ribadito che non si tratta di “nepotismo” e che sua figlia non è una raccomandata, ma è stata voluta dalla produzione e dopo la proposta della Rai, lui le ha chiesto se se la sentiva di fare una trasmissione con lui.

Polemiche a parte, Antonella Clerici sta vivendo un momento d’oro. I suoi fan sono in visibilio nel rivederla stabilmente in televisione. E qualcuno scrive sul suo profilo Instagram: “Antonellina, sono un tuo grandissimo fan, ti seguo con affetto dai tempi della scuola elementare! Adesso ho 30 anni… sono cresciuto con te si può dire. Ti auguro un’infinità di successi! ❤️”. E ancora: “Ciao Antonella emozionata!!!😍”. “Ti chiedo un favore… nelle nostre case c’è bisogno di garbo, gentilezza, semplicità… credo che tu possa portare tutto ciò. Ne abbiamo davvero bisogno. Buon lavoro!”.