Domenica In, Anna Tatangelo si racconta a Mara Venier. E svela una novità

Proseguono gli appuntamenti con Domenica In: Mara Venier, padrona di casa d’eccezione, continua a portare avanti il suo programma domenicale con grande perizia, facendo intervenire tantissimi ospiti in diretta per mezzo di interviste condotte in videochiamata. Tra questi, a brillare è stata la cantante Anna Tatangelo.

Collegata dalla sua casa di Roma, la Tatangelo ha parlato con la Venier a cuore aperto. Argomento di partenza è stato il modo di vivere il periodo di confinamento sociale. Come è noto, infatti, la cantante si è lasciata con Gigi D’Alessio e vive da sola nella Capitale.

Tuttavia, per quello che la Tatangelo ha definito un caso fortunato, prima dell’inizio di questo periodo particolare, si era recata a Sora, dove vive tutta la sua famiglia. È proprio qui che è rimasta, insieme al figlio Andrea:

Sono stata con mio figlio, insieme alla mia famiglia. All’inizio ero spaventata come tutti, troppe cose erano poco chiare. Adesso sono più tranquille. Ho ascoltato tanta musica, mi sono dedicata moltissimo alla mia mamma. Stando sempre in giro ho vissuto poco i miei cari, invece così me li sono goduti. Sono stata fortunata, lo ammetto.

L’isolamento è stato, dunque, un periodo di riscoperta per Anna, e non solo dal punto di vista familiare. La bella cantante ha infatti dichiarato anche di star lavorando al suo nuovo progetto, che potrebbe arrivare prima di quanto si pensi:

Ho lavorato intensivamente alla mia musica, ai miei progetti. Sto dando vita al mio nuovo album e posso anticipare che presto arriverà il mio nuovo singolo. Spero di riuscire a venirlo a cantare in studio.

Nessun accenno, invece, all’ex e padre di suo figlio: chi si aspettava un commento all’indiscrezione per la quale ci sarebbe l’ex moglie di D’Alessio dietro alla rottura, è rimasto estremamente deluso. Parimenti è rimasto deluso chi vorrebbe la cantante nuovamente innamorata.

Eppure, la Venier ha lanciato un piccolo seme che fa pensare che la Tatangelo abbia sofferto non poco l’addio e che stia pensando di più a sé stessa anche dal punto di vista sentimentale seppur con grandissima riservatezza:

Anna, io ti auguro di essere felice, te lo auguro con tutto il cuore perché te lo meriti. E non aggiungo altro.

Non si può dunque che unirsi a Mara Venier e augurarle tutta la felicità che merita, in attesa di ascoltare anche il suo nuovo singolo, che potrebbe parlare di più di quello che è la sua vita oggi.