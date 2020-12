Domenica In, sorpresa per Bocelli e la moglie Veronica: in tv la figlia Virginia

editato in: da

Sulle note di “Silent Night” si è aperta una nuova emozionante puntata di Domenica In. A deliziare il pubblico con la sua incredibile voce il tenore Andrea Bocelli, talentuoso ambasciatore della musica italiana nel mondo. Luci rosse e fiocchi di neve sullo sfondo, in primo piano lui seduto al pianoforte per un inizio dall’atmosfera dolce e natalizia, a tema con il periodo.

Dopo il brano la padrona di casa Mara Venier ha accolto in studio Veronica Berti, moglie del cantante. I due sono inseparabili sia nella vita privata che nel lavoro.

La puntata è entrata nel vivo, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera: oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, al primo posto nelle classifiche internazionali e immagini iconiche che lo ritraggono insieme ai più grandi artisti della musica internazionale.

Il tenore ha parlato del suo grande successo e di quanto sia stato imprevisto “perché il successo non è una cosa che si può programmare o prevedere. Non facevo nulla per arrivare a questo, tanto che a casa mia mi accusavano di essere indolente, di non fare abbastanza per raggiungere i miei sogni. Ma io vivevo con la musica, ogni giorno, ed ero felice così”.

A Domenica In non sono mancati poi i momenti dedicati al passato del cantante, a cominciare dall’infanzia vissuta nelle campagne toscane tra i dolci ricordi in bianco e nero della sua casa e degli amati genitori. Proprio dalla madre Bocelli ha ereditato il carattere forte e irruento, come affermato da Veronica. Una donna da ammirare per il coraggio di non perdersi mai d’animo, neanche di fronte ai momenti più difficili. Primo fra tutti la malattia del figlio, che ha cambiato per sempre le loro vite sin da quando il cantante aveva pochi mesi di età. È lei stessa a raccontarlo in un filmato registrato qualche anno fa, con un aneddoto davvero speciale: una colomba bianca si è posata sul davanzale della finestra quando Bocelli è nato e quella visione l’ha aiutata ad affrontare i momenti difficili della vita.

Una madre che è stata determinante anche per la carriera del cantante, la prima ad accorgersi che quel bambino sofferente smetteva di piangere soltanto quando partiva l’Opera. Il padre, al contrario, era un uomo dall’animo riflessivo e Bocelli ha raccontato non poco commosso quanto per lui sia stato un esempio da seguire per integrità e acume.

Gli aneddoti del cantante sono un vero pezzo di storia della musica, e non solo. È stata davvero emozionante questa full immersion nei ricordi tra il primo Festival di Sanremo vinto nel 1994, il grande evento di addio al pugilato del campione tedesco Henry Maske che 1996 ha decretato il suo successo internazionale quando ancora era semisconosciuto. E ancora quando conobbe Mohammed Alì, proprio in casa sua, e si accorse che quell’icona mondiale aveva i suoi dischi in casa. Mara Venier ha anche mandato in onda una bellissima carrellata di performance del cantante insieme alle grandi star della musica come Laura Pausini, Lucio Dalla, Pavarotti, Renato Zero e Celine Dion, diventata sua grandissima amica.

Sotto lo sguardo complice e amorevole della moglie Veronica, il cantante ha poi parlato di quando 20 anni fa si sono conosciuti a una festa e di come sia bastato un momento per capire che sarebbe stata la donna della sua vita.

Andrea Bocelli e la moglie Veronica hanno speso, poi splendide parole nei confronti dei figli. Amos e Matteo, avuti dal primo matrimonio del cantante, e la piccola Virginia, ultima arrivata. E proprio in questo momento è arrivata una bellissima sorpresa per entrambi: Virginia ha registrato un videomessaggio per i genitori poco prima dello spettacolo a Parma, ringraziandoli come soltanto una brava figlia può fare.

L’intervista al cantante e alla sua consorte ha toccato vette emozionanti, a tratti divertenti. Ma soprattutto ha dimostrato come un grande talento sia spesso accompagnato anche da un grande cuore. Mara Venier ha mostrato le immagini della Nuova Accademia di Camerino, costruita da Bocelli e Veronica per ridare ai giovani di Camerino un luogo in cui studiare musica, dopo il terribile terremoto delle Marche. Progetto concluso in tempo record, nonostante il tenore e la sua famiglia abbiano vissuto mesi drammatici a causa del Coronavirus.