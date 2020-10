Domenica In, Alessandro Gassmann e il racconto inedito sulla vincita del figlio Leo a Sanremo

editato in: da

Leo Gassmann: le cose da sapere sul bellissimo figlio d’arte, concorrente di XF12

A Domenica In è apparsa una versione inconsueta di Alessandro Gassmann, noto per la sua riservatezza, che a sorpresa ha rivelato un dettaglio inedito di suo figlio Leo e della sua vittoria al Festival di Sanremo 2020 con il singolo “Va bene così”.

Un evento prezioso per il giovanissimo cantautore che, grazie alla sua vittoria, si è affermato come una delle voci più promettenti del Bel Paese. Bellissima soddisfazione anche per Alessandro: papà così orgoglioso da lasciarsi andare alla gioia sui social network. Un urlo liberatorio, quello di Gassmann, che già all’epoca fece il giro del web e che oggi è stato arricchito da un nuovo dettaglio. Il noto attore infatti ha svelato a Domenica In, di essere quasi stato cacciato dall’albergo nel quale soggiornava durante la kermesse canora proprio a causa delle grida troppo forti:

La sera che ha vinto Sanremo mi stavo sentendo male veramente, ho fatto un grido disumano e mi stavano per cacciare dall’hotel nel quale soggiornavo. Ho aperto la finestra e ne ho fatto un altro, non so perché, fuori! […] Lui fa il cantante e io faccio l’attore. Io mi faccio i fatti miei e lui fa la sua cosa benissimo. Ovvio che se mi chiedi chi è il miglior cantante pop italiano, ti dico Leo Gassman!

Era il 2018 quando Leo, figlio di Alessandro e nipote di un artista eccezionale come il compianto Vittorio Gassmann, si presentò alla dodicesima edizione di “X Factor”: un esordio inaspettato davanti alle telecamere per il piccolo dei Gassmann che colpì immediatamente la giuria con il suo talento. Una voce delicata, timida, e una propensione alla scrittura notevole sconosciuta al grande pubblico che sin da subito decise di supportare il suo talento: tanto da farlo arrivare fino alle puntate finali.

Un debutto inaspettato e che da Leo era stato tenuto nascosto anche ai genitori, Alessandro e Sabrina Knaflitz, che da quel momento hanno deciso di sostenere Leo con molta discrezione. Proprio per questa grande riservatezza allora solo oggi, a distanza di più di 5 mesi, Gassmann ha rivelato alla Venier questo particolare inedito sulla partecipazione del figlio a “Sanremo Giovani”: il racconto di un papà orgoglioso e fiero dei successi raggiunti dal figlio che da solo, solo con la propria forza, ha spiccato il volo.