Domenica In, Alessandra Mussolini: “Mamma è una persona straordinaria”

Un terzo posto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e un’intervista a cuore aperto per Alessandra Mussolini, che è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel salotto domenicale della rete ammiraglia Rai ha raccontato anche del periodo in cui il ballerino Maykel Fonts, con cui ha diviso la trasmissione è stato male, ammalandosi di Covid.

La chiacchierata tra Alessandra e Mara è partita da lontano, dall’infanzia e dal legame con la mamma e il papà. “Con mia madre è un legame fortissimo – ha detto – La triade: io, mia sorella e mia madre”. La mamma di Alessandra Mussolini è Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, mentre la sorella si chiama Elisabetta.

“Mamma mi capisce dal piccolo tono della voce – ha ricordato, spiegando poi che quando la chiama la mattina le dice – Ale ma ti ricordi che mamma ti ama tanto? Me lo dice a ogni telefonata, è una cosa stupenda”. Un rapporto speciale con la mamma ripercorso nella trasmissione anche attraverso immagini e video.

E poi le fragilità: “E non bisogna nasconderle queste fragilità”, ha detto Alessandra Mussolini. Un’intervista a cuore aperto ma anche sul futuro di cui le ha chiesto Mara Venier: “Non lo so, dato che stiamo vivendo questo momento, sai cosa ci sta insegnando? Che non dobbiamo più programmare niente, vivere quello che capita, giorno per giorno”.

Il rapporto tra mamma e figlia è stato anche ricordato in un altro video, dove hanno ascoltato cantare Maria Scicolone. E poi l’appello: “Mamma mi chiami in diretta?”

Un altro momento emozionante della chiacchierata tra Alessandra e Mara è stato quando Mara ha condiviso un video della ex politica che canta accompagnata al piano dal papà Romano Mussolini: “Papà è sempre stato presente nelle cose della mia vita, nelle svolte”, ricordando che le manca.

Un viaggio attraverso gli affetti di Alessandra Mussolini: i figli Caterina, Clarissa e Romano e l’importanza della famiglia. Proprio da due dei figli e dai nipoti sono arrivati i messaggi video di sostegno dopo la sua esperienza a Ballando con le Stelle.

La sorpresa è stata la telefonata di mamma Maria, raggiunta dalla trasmissione che alla figlia ha detto: “Ti amo tanto”. Un affetto ricambiato come le ha spiegato Alessandra Mussolini. “Mamma è una persona straordinaria ed è ottimista”.

Sorpresa finale, invece, è stata la presenza in studio di Samuel Peron con cui Alessandra ha affrontato la finale e ha ottenuto il terzo posto a Ballando con le Stelle. I due si sono scatenati con una salsa.