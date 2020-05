Domenica In, Al Bano difende la Lecciso: blocca Mara sulla lettera di Romina

editato in: da

L’appuntamento settimanale con Domenica In non smette mai di essere interessante: la padrona di casa, Mara Venier, è riuscita nel corso di questi mesi di attività fuori dal comune a portare avanti un format eccezionale, grazie ai collegamenti in diretta con i vip più amati. La puntata odierna si è aperta con uno dei cantanti divenuti simbolo dell’Italia: Al Bano Carrisi.

Negli scorsi giorni, Al Bano ha compiuto ben 77 anni. Per omaggiarlo, Mara Venier ha mandato in onda dapprima un filmato che ha ripreso i momenti più importanti della vita del cantante e poi un breve tributo a mamma Jolanda, scomparsa negli scorsi mesi:

Lasciamelo dire, che donna. Vedendo ciò che è successo dopo, ha scelto il periodo giusto per andar via da questa terra. Anche perché lei era troppo abituata a dare e a fare per gli altri. Era una donna straordinaria, saggia, che seminava felicità e serenità. Stupiva sempre.

Dalla scomparsa della mamma, si è passati a parlare di un’altra perdita che ha segnato profondamente Al Bano: quella di Detto Mariano, compositore che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del cantante. Proprio lui, infatti, gli ha suggerito di sposare Romina Power, che come ha svelato lo stesso Al Bano, era già incinta:

Io e Romina stavamo insieme. Poi, lei si è accorta di essere in dolce attesa. È stato inaspettato, per me e per lei. Non sapevamo che fare. Così, Detto Mariano ci ha guardati e ha esclamato: sposatevi, no? Quello che succede succede. E noi l’abbiamo fatto.

A questo punto, inevitabilmente, il discorso si è incentrato sul rapporto del cantautore con la Power. Tuttavia, anche dopo una clip che ha abbracciato diversi momenti della loro vita insieme, Al Bano ha cercato di rimanere sul vago. A cambiare le carte in tavola è stata Mara Venier, che ha deciso di interpellare Romina per chiederle un pensiero originale in occasione del compleanno del cantante.

La Power, però, non ha voluto girare una clip come hanno fatto altri colleghi – quali Pippo Baudo, Pupo o Massimo Ranieri – ma ha affidato alla padrona di casa una poesia. Ciononostante, quando Mara ha cercato di leggerla, Al Bano l’ha bloccata:

Poi mi raccomando, la par condicio. Ti ricordo che questa trasmissione è seguita sia da una parte che dall’altra. Io voglio vivere sereno, volevo parlare solo di musica, ma poi si va sempre a parlare della mia vita sentimentale. Mi raccomando, bisogna volersi bene, non mettiamoci in difficoltà.

Il chiaro riferimento a Loredana Lecciso ha fatto interrompere Mara, che a questo punto ha deciso non solo di non leggere più la poesia ma anche di rispondere al cantante, dicendo:

Al Bano, ma Loredana non mi ha mandato niente, eh! Comunque abbiamo un po’ di tempo: non ho più lanciato altri tre video che ti riguardano, quindi a questo punto, anche tu, par condicio per par condicio, spiegaci un po’ come stanno le cose. Almeno ne parliamo una volta per tutte.

Pur tentando di ammorbidire i toni, il cantante ha risposto in un modo inequivocabile, difendendo a spada tratta Loredana Lecciso:

Mara, forse [a Loredana n.d.r.] non hai chiesto niente. Come stanno le cose? Stanno come stanno. Ho un equilibrio, mi dedico equamente alle persone, al pubblico, alle donne che mi amano e che amo. Non c’è molto altro da dire.

Preso atto delle parole del cantante, la Venier ha deciso di chiudere l’intervista e di salutarlo, seppur in maniera assolutamente pacifica e senza ombra di particolare stizza. Nel farlo, ha però lanciato una nuova frecciatina a Barbara D’Urso:

Al Bano, io ti saluto con affetto. Lo sai, non è la mia televisione quella che mette in imbarazzo le persone che amo. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno e non voglio mettere in difficoltà nessuno. Ti auguro una bellissima domenica, abbraccia tutti. Verrò presto a trovarti a Cellino.

Insomma, si potrebbe dire che pur cercando di difendere il suo privato, sembra che Al Bano cerchi sempre di spezzare una lancia non tanto in favore della storica ex moglie, ma della più giovane ed esuberante ex compagna. Ritorno di fiamma in vista o semplice desiderio di mantenere uno status quo raggiunto dopo aver tanto penato?