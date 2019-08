Il dolore di Karina Cascella per il suo cane: “Piango di nascosto”

editato in: da

Karina Cascella torna a sorridere sui social dopo la morte improvvisa della sua cagnolina Carolina, ma non dimentica il grande dolore per la sua perdita.

L’ex protagonista di Uomini e Donne qualche giorno fa aveva detto addio alla sua amata amica a quattro zampe in un post commovente pubblicato su Instagram. Karina, che aveva adottato Carolina quando la figlia Ginevra era piccola, aveva raccontato aneddoti e momenti felici vissuti con la cagnolina, sino alla sua morte.

Sempre sincera e schietta con i suoi follower, nelle ultime ore la Cascella è tornata a parlare del lutto che sta vivendo e della volontà di andare avanti, circondata dall’affetto della sua famiglia. Non ha voluto svelare ai follower cosa abbia causato l’addio improvviso alla cagnolina, ma ha rivelato di essere ancora molto triste e di piangere spesso, solitamente di nascosto da sua figlia.

“Stiamo elaborando il tutto – ha svelato Karina –. La sera delle volte si piange (io lo faccio di nascosto). Si parla, cerchiamo di raccontarci cosa sentiamo, come pian piano si evolvono le emozioni dentro di noi”.

Karina ha raccontato nelle Stories di aver scelto la via del dialogo con la figlia Ginevra, affrontando temi difficili come la mancanza di qualcuno che amiamo e la fine di un legame. Nel frattempo, per superare il brutto periodo che sta vivendo, l’opinionista ha portato a casa un nuovo cucciolo. Si tratta di Polpetta, un cagnolino che ha regalato nuovamente il sorriso all’opinionista di Barbara D’Urso.

“Polpetta – ha rivelato Karina Cascella – ci riempie le giornate d’amore, di coccole e danni anche. Ci vuole tempo, il dolore non si può cancellare, bisogna viverlo e aspettare che faccia meno male”.

La star di Instagram attualmente si trova in vacanza con tutta la famiglia. Non solo la figlia Ginevra, nata dall’amore per Salvatore Angelucci, ma anche Max Colombo, il compagno che sposerà a breve.