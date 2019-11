Il dolore di Gessica Notaro per la morte della nonna: “Eri la nostra guida”

editato in: da

Gessica Notaro piange su Instagram la morte della nonna Pierina. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle ha pubblicato un post commovente dedicato all’amata nonna. Un video accompagnato da una lunga lettera d’addio, che ha emozionato i follower.

“Oggi se ne va una grande donna – ha scritto Gessica -, fonte di immensa ispirazione per la nostra famiglia e non solo. Lei, che con la sua tenacia ci ha insegnato che nella vita puoi ottenere ciò che vuoi se lo desideri fortemente e che ha amato la vita e tutti noi fino al suo ultimo respiro”.

Gessica ha ricordato l’amata nonna, gli insegnamenti che le ha lasciato e il suo sorriso dolce: “Ora la lasciamo andare – ha aggiunto la Notaro – con la consapevolezza che avrà già incontrato suo marito Gianni che tanto le mancava e le lasciamo vivere in pace la sua Nuova Vita”.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per me – ha concluso Gessica – fin da quando ero bambina, grazie per tutto l’amore che ci hai dato e per essere sempre stata la nostra Guida.. speriamo tu possa continuare ad esserlo anche ora. Per noi sarai sempre qui, viva più che mai! Ti vogliamo un mondo di bene Nonna Piera. Tu Viejita”.

Un lutto terribile, l’ennesimo per Gessica che solo qualche settimana fa aveva detto addio al suo amato cagnolino a cui era molto legata. Coraggiosa e bellissima, la Notaro ha affrontato moltissime difficoltà nella sua vita, ma non si è mai arresa.

Quasi tre anni fa l’attacco con l’acido da parte dell’ex Edson Tavares, poi la corsa in ospedale, i tanti interventi e la voglia di tornare a sorridere, nonostante tutto. La storia di Gessica e la sua forza sono diventate un esempio per tantissime donne e oggi la Notaro continua a ispirare con i suoi post su Instagram.