Il dolore di Filippa Lagerback per Daniele Bossari: “Non ho capito che stava male”

Filippa Lagerback racconta il dolore per Daniele Bossari a Che Tempo che Fa e il senso di colpa per non aver capito subito quanto stesse male. Il conduttore ha svelato in un libro la sua lotta contro la depressione, un male silenzioso che l’ha portato ad allontanarsi dai suoi cari e a pensare persino a soluzioni estreme.

Come ha raccontato anche a Verissimo, Daniele è riuscito a superare la depressione grazie all’aiuto di un professionista, ma soprattutto alla sua famiglia, in particolare la figlia Stella e la moglie Filippa Lagerback. La star di Che Tempo che Fa però ha spiegato a Fabio Fazio di non aver capito subito quanto fosse grande il dolore che provava suo marito.

“È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi – ha svelato -, lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore”.

“Nel momento in cui si sta male si fa fatica a decifrare la realtà ma adesso sto bene, da circa 3 anni – ha rivelato Daniele Bossari -. Rifiuti l’aiuto degli altri. Rifiuti ogni messaggio, anche le persone che ti tendono una mano, provano a tirarti su. Non vuoi che l’altra persona, parlo di Filippa, riconosca il tuo malessere e ti chiudi ancora di più”.

Filippa e Daniele sono sempre stati molto riservati. Solo con la partecipazione al Grande Fratello Vip il pubblico ha scoperto le difficoltà della coppia. Bossari ha poi deciso di ripercorrere gli anni difficili della depressione in un libro che spera potrà aiutare tante altre persone. “Sapete quanto siamo stati sempre privati, non avevamo mai parlato di questa cosa – ha detto Filippa -. Tantissime persone che vivono le stesse condizioni di Daniele ci hanno scritto, se aiuti anche soltanto una persona, hai fatto benissimo”.