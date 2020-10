Doc, Luca Argentero svela alcuni dettagli in anteprima

editato in: da

Cristina Marino e Luca Argentero: la prima estate da genitori con Nina Speranza

Luca Argentero torna in tv nel ruolo di Andrea Fanti, con l’amatissima fiction DOC – Nelle tue mani, in onda su Rai 1 dal 15 ottobre. La serie è ispirata alla vera storia del professor Pierdante Piccioni (e al libro Meno Dodici scritto con Pierangelo Sapegno), ex primario di pronto soccorso a Codogno e Lodi, che a causa di un incidente ha perso 12 anni della sua memoria.

“Aspettatevi cambi di scena e casi in ogni puntata che vi terranno con il fiato sospeso, prima di un finale a sorpresa“, ha dichiarato l’attore.

In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Tv Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero si è detto convinto che i telespettatori resteranno sorpresi dai colpi di scena previsti nella sceneggiatura. L’attore che interpreta Andrea Fanti si è sbilanciato affermando:

La chiusura della prima stagione è clamorosa, non voglio alimentare troppe aspettative ma è un grandissimo finale. Arrivare lì da dove ci eravamo interrotti è stato un viaggio incredibile, succedono tantissime cose. Mi ha sconvolto leggere come gli autori sono riusciti a condensare, oltre ai casi di puntata, la storia dei giovani medici e del mio personaggio.

Argentero ha precisato che a causa dell’emergenza sanitaria alcune scene sono state riadattate per evitare abbracci e baci: fortunatamente il finale era stato girato precedentemente e la sceneggiatura della fiction non è stata pertanto condizionata dalle restrizioni.

Non mi aspettavo questo successo – ha dichiarato l’attore – nessuno di noi si aspettava questo riscontro. Ogni tanto ci sono progetti che raggiungono un’alchimia perfetta. Abbiamo lavorato su una grandissima sceneggiatura. Rai 1 ha deciso di sposare questo nuovo stile. La serie è stata venduta in Spagna, in Portogallo. Vorrei riconoscere il merito di tutti quelli che ci hanno lavorato.

Per Luca Argentero si tratta di un momento d’oro, sia sul versante lavorativo che per quanto riguarda la vita privata: ha realizzato il sogno di diventare papà e non passa nemmeno un minuto lontano da sua figlia.

A maggio infatti è venuta alla luce Nina Speranza, nata dall’amore con Cristina Marino, con la quale sta progettando le nozze.

“Prima è rimasta incinta, poi c’è stato il covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo – aveva confessato in una recente intervista – è nei nostri piani da un po’. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante”.