Diletta Leotta, vacanze sulla neve con King Toretto

Sempre riservatissimi sulla loro relazione, Diletta Leotta e il campione di pugilato Daniele “King Toretto” Scardina sono stati paparazzati a Courmayeur dal settimanale Chi.

Sui loro profili Instagram era apparso qualche scatto della vacanza (mai in coppia però), e nelle sue stories la Leotta aveva condiviso con i suoi numerosi followers ciaspolate divertenti sulla neve e cene romantiche, senza mostrare mai, se non di sfuggita, la sua dolce metà.

La coppia, sempre discreta e riservata, non si mostra sui social: Diletta e Daniele, entrambi gelosi della loro vita privata, non pubblicano mai scatti che li ritraggono insieme. Nelle foto di Chi sono però apparsi felici e più innamorati che mai, intenti a passeggiare abbracciati e a scambiarsi qualche bacio romantico sotto la neve.

La vacanza a Courmayeur è stata l’occasione per la coppia per trascorrere qualche giorno di relax e spensieratezza, prima di riprendere con gli impegni lavorativi, complice anche il calendario ridotto della serie A, che ha regalato qualche giorno di tregua alla conduttrice.

Il pugile in questi giorni si trovava in Italia per affrontare una sfida in programma il 28 febbraio, dove avrebbe dovuto difendere per la terza volta il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi contro Andrew Francillette. Tanti sacrifici, tre mesi di allenamenti per un unico obiettivo, vincere di nuovo il titolo: “King Toretto” è infatti campione imbattuto nel torneo.

A causa del Coronavirus il match, come tanti altri eventi, è stato rimandato per precauzione a data da destinarsi: se da un lato per il pugile è stato un duro colpo da digerire, dall’altro ha avuto l’occasione per dedicarsi per qualche giorno alla sua compagna, ritagliandosi una breve vacanza sulla neve.

Una storia, la loro, nata lontana dai riflettori, a piccoli passi e soprattutto a distanza: King Toretto infatti vive a Miami, dove si allena, ma già per il periodo natalizio si era trasferito da Diletta a Milano.

Ma c’è un progetto che potrebbe spingere il campione a fermarsi in Italia ancora più a lungo, ossia Ballando con le stelle: Daniele Scardina si metterà alla prova sulla pista da ballo e potrebbe essere una delle grandi sorprese di questa nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci.