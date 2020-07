Diletta Leotta in vacanza con le amiche, ma Daniele Scardina è lontano

editato in: da

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

Diletta Leotta sta trascorrendo le vacanze insieme alle amiche più care, ma Daniele Scardina non è con lei.

La giornalista sportiva ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories: tra scatti e brevi clip video, si sta rilassando in piscina in compagnia delle sue amiche e della nipotina, condividendo foto in costume e occhiali da sole. “Pomeriggio di relax tra donne”, ha detto riprendendo le ragazze che sono con lei, mentre intonano uno dei tormentoni di questa estate.

Del fidanzato Daniele Scardina invece, nemmeno l’ombra: si fanno sempre più insistenti le voci di una rottura tra i due e queste vacanze separate sembrerebbero confermare i gossip sulla coppia.

Fin dall’inizio della loro relazione, Diletta Leotta e Scardina sono sempre stati riservatissimi: pochissime le foto pubblicate dai diretti interessati sui social. Entrambi gelosi della loro vita privata, la giornalista e il campione di pugilato sono usciti allo scoperto solo quando erano sicuri del loro sentimento: negli ultimi mesi avevano postato diverse foto sui rispettivi profili Instagram, mostrando la loro quotidianità fatta di risate e complicità.

La loro storia era nata lontana dai riflettori ed era andata avanti a piccoli passi: il loro legame infatti era stato tenuto nascosto per un po’ prima di renderlo pubblico. Entrambi uscivano da storie importanti: lei con Matteo Mammì, manager Sky con cui si parlava già di matrimonio, e lui con Melissa Alvarez, celebre influencer.

La relazione tra Diletta e il pugile King Toretto era iniziata durante una serata dedicata alla boxe, con un incontro nel Palalido di Milano. Dopo qualche battuta e due chiacchiere tra i due sarebbe nata immediatamente un’intesa, confermata da altri appuntamenti e una breve vacanza a Ibiza.

Il sentimento tra i due era cresciuto, soprattutto dopo il periodo natalizio, quando Daniele da Miami, dove si allena, si era trasferito da Diletta a Milano. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo – aveva ammesso Scardina -. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

La Leotta e Scardina avevano trascorso anche la quarantena insieme, ed erano apparsi molto innamorati. Adesso però il loro legame sembra essersi incrinato e le vacanze separate sembrano confermarlo: proprio ad Ibiza, dove oggi Diletta sta trascorrendo giornate di relax, appena un anno fa era nato il loro amore.