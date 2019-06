Diletta Leotta di nuovo single: storia finita con Matteo Mammì

editato in: da

Diletta Leotta è di nuovo single. Secondo le ultime indiscrezioni la giornalista sarebbe tornata sentimentalmente libera dopo l’addio a Matteo Mammì.

La storia fra la showgirl e il manager televisivo sarebbe giunta al capolinea proprio quando si parlava di nozze e della possibilità di formare una famiglia. Da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, la Leotta nelle ultime interviste si era lasciata andare un po’ di più, svelando qualche dettaglio sulla love story con Matteo.

Dopo aver pubblicato alcune foto romantiche insieme al manager dagli occhi di ghiaccio, Diletta aveva parlato del legame nato negli studi televisivi di Sky e continuato grazie ad una convivenza. “Cosa mi ha colpito di più di Matteo? Sicuramente i suoi occhi, azzurri e intelligenti – aveva svelato di recente a Nuovo, senza nascondere il sogno di diventare mamma -. Vengo da una famiglia numerosa e mi piacerebbe averne una tutta mia. Ma non c’è fretta, verrà da sé“.

Da qualche tempo la coppia si era trasferita in un nuovo appartamento a Milano e sembrava che fosse destinata a giurarsi amore eterno di fronte all’altare. Le cose però sono andate diversamente e, come svela Dagospia, la Leotta avrebbe deciso di lasciare il fidanzato e trasferirsi altrove. La conduttrice avrebbe traslocato in una nuova abitazione, lontano dal manager con cui, a quanto pare, la relazione è definitivamente archiviata. A mettere fine al legame sarebbe stata proprio lei, pronta a vivere nuove esperienze da single dopo anni di fidanzamento.

Per ora si tratta solamente di indiscrezioni e su Instagram, dove è molto attiva, Diletta non ha lasciato trapelare nulla. Nei giorni scorsi la giornalista si era concessa una breve vacanza a Venezia in compagnia della madre Ofelia Castorina. Sembrano lontani i tempi in cui, durante le feste natalizie, postava una foto con il cappello rosso abbracciata al fidanzato.