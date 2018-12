Diletta Leotta, lo scatto romantico col suo Matteo

editato in: da

Regalo diverso dal solito per i numerosi ammiratori di Diletta Leotta: la giornalista ha infatti approfittato del Natale per mostrarsi sui social con il fidanzato Matteo Mammì.

Diletta posa raramente in compagnia del fidanzato, prediligendo sul suo profilo Instagram scatti che mettono in evidenza la sua avvenenza o raccontano la sua quotidianità. Questa volta, però, la Leotta ha voluto rivolgere i suoi auguri di Natale ai followers tenendo accanto a sé una persona speciale: il fidanzato Matteo Mammì. I due posano sereni ed abbracciati in Sicilia, davanti ad un albero di Natale addobbato, con dei cappellini natalizi sul capo. Anche l’outfit della giornalista è molto semplice: per lei un paio di jeans ed una sobria maglietta rossa. Mammì, invece, ha preferito maglioncino blu e pantaloni verdi.

L’amore tra Diletta Leotta e Matteo Mammì è nato dietro le quinte di Sky quando lei era una giornalista e lui direttore senior programmazione e produzione. Ma la relazione con uno dei dirigenti, ha spiegato la conduttrice, non ha mai in alcun modo favorito la sua carriera: “Sono entrata a Sky che ancora non lo conoscevo e ne sono uscita quando mi ero già fidanzata. Sky è un’azienda nota per la serietà e per la qualità dei programmi. Certe dinamiche non penso che sarebbero mai possibili”. I due hanno sempre vissuto con grande discrezione la propria relazione, mostrandosi raramente in pubblico e rilasciando pochissime interviste. Attualmente convivono a Milano e, ha spiegato Diletta, sognano di allargare la famiglia.

Considerata una delle donne più desiderate d’Italia, Diletta Leotta vanta un seguitissimo profilo Instagram. Spesso a corredare i suoi scatti più sexy sono commenti ironici e provocatori dei followers, che non esitano a rendere pubblica la propria ammirazione per la giornalista anche con un linguaggio piuttosto colorito. Come avranno reagito di fronte all’insolita immagine che ritrae la loro beniamina in compagnia del fidanzato? Con estrema filosofia, se non addirittura ammirazione. “Chi è l’uomo più felice dell’anno?” scrive un utente. “Campione del mondo” lo apostrofa un altro. Qualcuno infine fa sfoggia di individabile ironia: “pensavo lei fosse una barbie in scatola e invece lui può toccarla”.