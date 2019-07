Diletta Leotta cambia vita: nuovo programma Mediaset

editato in: da

Dopo la separazione dallo storico fidanzato Matteo Mammì, ora Diletta Leotta sembra godersi una nuova vita, sia sentimentale sia professionale. Dopo le esperienze di Sky e DAZN, a breve la bella conduttrice tornerà in televisione con un nuovo programma targato Mediaset.

Accantonate per un momento le indiscrezioni che la vorrebbero già fidanzata con Gian Enrico Gilardi, un business manager di successo che vanta all’attivo non poche collaborazioni con le rete televisive, il settimanale Chi conferma il ritorno in televisione della bella conduttrice siciliana. Dal prossimo 15 luglio, Diletta Leotta sarà al fianco di Daniele Battaglia per la conduzione del nuovo programma estivo W Radio Playa Rimini, in onda tutti i giorni su Italia 1 dalle ore 14.10. Ospiti straordinari i membri del duo Panpers di Colorado, che si occuperà invece dei collegamenti in diretta dalle spiagge di Rimini, dove il programma sarà registrato direttamente al Bagno 26. Proprio in questi giorni, infatti, sono iniziati i casting per lo show, che consisterà in una serie di giochi estivi in cui cimentarsi in spiaggia.

Un progetto del tutto innovativo per Diletta Leotta, che abbandona così i panni della telecronista di calcio per vestire quelli di conduttrice di un divertente programma estivo. Un cambio di rotta importante, che sembrerebbe segnare l’inizio di una nuova vita, soprattutto dopo lo sconvolgimento dovuto alla chiusura della relazione con Roberto Mammì. Non sappiamo se la proposta di Mediaset sia arrivata per caso oppure sia legata ad altro, ma quello che conta è che il nuovo show potrebbe essere davvero un modo per ricominciare da zero.

“Sarà un ingresso in punta di piedi o l’inizio di una scalata sempre più inarrestabile?”, chiosa il settimanale diretto da Alfonso Signorini. A dircelo sarà soltanto il tempo, che decreterà se davvero la Leotta avrà occasione di farsi spazio tra i progetti della rete televisiva. Per ora, quello che conta è che la conduttrice si sia lanciata a capofitto nella vita professionale, così da cercare di dimenticare quanto successo nella sfera privata.

Le indiscrezioni sulle sue relazioni sentimentali sono state, già in poche settimane, tra le più varie: da Francesco Monte all’ammiratore segreto MB, le sono stati affibbiati già cinque o sei nuovi fidanzati. Ma se nulla è certo nella vita privata di Diletta, una cosa lo è invece in quella professionale: dal prossimo 15 luglio, la bella conduttrice intratterrà il pubblico con W Radio Playa Rimini.