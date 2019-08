Diletta Leotta già dimentica Scardina: il flirt estivo con Matteo Lotti. Le indiscrezioni

editato in: da

Continua la calda estate di Diletta Leotta. Da quando la bionda giornalista sportiva ha archiviato la storia con l’ex fidanzato Matteo Mammì, ovunque vada in cerca di relax o di divertimento, viene avvistata con qualche ammiratore.



Un dato scontato, visto che la Leotta è sicuramente una delle donne più belle e desiderate della televisione italiana, e in molti scommettono che non rimarrà a lungo sola.

Ben più di un ammiratore è (o è stato?) sicuramente Daniele Scardina. I paparazzi hanno pizzicato il pugile, detto King Toretto, in barca in compagnia della giornalista sportiva più ammirata d’Italia. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, l’attrazione tra i due era più che evidente e sancita da un bacio mozzafiato che fugava ogni dubbio. Un bacio, che ha fatto pensare a molti che Diletta Leotta avesse trovato un nuovo amore con cui condividere, se non una vita, almeno il tempo di una bella vacanza. La bella giornalista d’altronde, continua a dichiararsi single, definendo quella con Scardina ‘un’amicizia speciale’.

In effetti del pugile, definito il suo nuovo amore, non c’è traccia sulle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna e che fanno pensare che il cuore della Leotta batta, in realtà, per qualcun altro. Nuove immagini, infatti, raccontano di un’estate di cui la regina di Sky è sicuramente sempre più protagonista. Gli scatti in questione sono stati ‘rubati’ al largo della splendida costiera Amalfitana. La Leotta si sta godendo una bella gita in barca con amici e colleghi: mare blu, sole, chiacchiere spensierate e risate in compagnia.

Tra i colleghi, però, ce n’è uno che non perde occasione per abbracciarla; atteggiamenti che fanno pensare a più di un’amicizia perché molto più affettuosi (e ricambiati) rispetto a quelli del resto del gruppo di giornalisti di R105 con cui Diletta condivide la vacanza a bordo. La Leotta non sembra affatto infastidita, anzi, ricambia con generosi sorrisi le attenzioni speciali di Matteo Lotti. Tra la giornalista e il musicista c’è una complicità evidente e i due sono sempre più vicini. E ora i fan si chiedono: che sia davvero Lotti l’uomo fortunato che sta conquistando, in punta di piedi, il cuore di una delle single più corteggiate d’Italia in questa estate 2019?